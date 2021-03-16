iQOO Neo 5 Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

iQOO, Çin'de düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu Neo 5'i duyurdu. 66 watt hızlı şarj desteği, Android 11, Snapdragon 870 gibi üst düzey özelliklere sahip cihaz, fiyatıyla da tüketicileri memnun edecek gibi görünüyor. Cihazın Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

Çinli teknoloji şirketi Vivo tarafından finanse edilmekte olan iQOO, "Neo 5" olarak isimlendirdiği akıllı telefon modelini duyurdu. Üst düzey özelliklere sahip olan cihaz, bu özellikler için uygun sayılabilecek fiyatıyla da akıllı telefon arayışında olan tüketicilerin beğenisini toplayacak gibi görünüyor. Peki iQOO Neo 5, tüketicilere neler vadediyor?

iQOO Neo 5'in 6.62 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan AMOLED ekranı bulunuyor. 120 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, 1.300 nit maksimum parlaklık seviyesi ile de oldukça etkileyici bir deneyim vadediyor. Ekran üzerine açılmış bir delik ise 16 MP çözünürlük sunan ön kameraya ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda, iQOO Neo 5

iQOO'nun yeni akıllı telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 870 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 12 GB'ye kadar RAM, 256 GB'ye kadar da depolama alanı ile kombine edilmiş durumda. 4.400 mAh kapasiteli bir bataryası bulunan telefonun 66 watt hızlı şarj desteği sunuyor oluşu da dikkat çeken detaylardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Telefon, Android 11 tabanlı "Origin OS 1.0" arayüzünü kullanıyor.

iQOO Neo 5'in arka kısmına geçtiğimizde, üçlü kamera kurulumunun varlığını görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 48 MP çözünürlük sunan Sony IMX598 sensörlü ana kamera, 13 MP'lik ikinci bir kamera ve son olarak da 2 MP çözünürlük sunan üçüncü kamera yer alıyor. Resmi olarak açıklanmamış olsa da 13 MP'lik kameranın ultra geniş açı, 2 MP'lik kameranın ise makro çekim odaklı olması fazlasıyla olağan bir durum.

iQOO Neo 5 teknik özellikleri

Ekran: 6.62 inç, FHD+, 120 Hz tazeleme, HDR10+

6.62 inç, FHD+, 120 Hz tazeleme, HDR10+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870

Qualcomm Snapdragon 870 RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR4x)

8 GB ya da 12 GB (LPDDR4x) Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 2 MP

48 MP + 13 MP + 2 MP Batarya: 4.400 mAh (66 watt hızlı şarj desteği)

4.400 mAh (66 watt hızlı şarj desteği) İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı Origin OS 1.0

Tüm bu özelliklere sahip olan iQOO Neo 5, mavi, turuncu ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satın alınabilecek. Cihazın farklı özelliklerine ait varyantlarının fiyatları ise şu şekilde belirlenmiş durumda;