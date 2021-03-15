HTC Wildfire E3 Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

HTC, giriş seviye yeni akıllı telefonu "Wildfire E3"ü duyurdu. Özelliklerine kıyasla bir nebze de olsa yüksek fiyatlı olan telefon, duyurulduğu ülke olan Rusya dışında satışa sunulmayacak gibi görünüyor. İşte HTC Wildfire E3'ün sahip olduğu teknik özellikler...

Eski popülaritesini yitirmiş olsa da zaman zaman duyurduğu akıllı telefonlarla tüketicilerin akıllarına gelen HTC, düzenlediği bir etkinlikte "Wildfire E3" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Giriş seviye bir cihaz olarak karşımıza çıkan Wildfire E3, duyurulduğu ülke olan Rusya'nın dışına çıkmayacak gibi görünüyor.

HTC'nin yeni akıllı telefonu, 6.51 inç büyüklüğünde IPS ekranla geliyor. HD+ çözünürlük sunan bu ekran, çentiğinde ise 13 MP çözünürlük sunan ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Parmak izi okuyucusunu arka kısmında gördüğümüz telefon, polikarbonat çerçeveye sahip.

Karşınızda HTC Wildfire E3

HTC Wildfire E3, MediaTek'in Helio P22 işlemcisinden güç alıyor. 4 GB RAM ve 128 GB'ye kadar da depolama alanı sunan telefonun işletim sistemi ise Android 10 olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun sahip olduğu 4.000 mAh kapasiteli batarya ise hızlı şarj imkanı sunmuyor.

Telefonun arka kısmında ise dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. 13 MP ana kameranın yer aldığı bu kamera kurulumunda; 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik kamerası bulunuyor. HTC yetkilileri, bu akıllı telefonların 1080p video çekimleri yapabildiğini ifade ediyor.

HTC Wildfire E3 teknik özellikleri

Ekran: 6.51 inç büyüklüğünde IPS, HD+ çözünürlük

6.51 inç büyüklüğünde IPS, HD+ çözünürlük İşlemci: MediaTek Helio P22

MediaTek Helio P22 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB ya da 128 GB

64 GB ya da 128 GB Ön Kamera: 13 MP

13 MP Arka Kamera: 13 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

13 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 4.000 mAh

4.000 mAh İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Bağlantı: Çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, USB-C, 3,5 mm kulaklık girişi, microSD kart desteği

HTC yetkilileri, yeni akıllı telefonlarının başlangıç fiyatını 179 dolar olarak açıkladılar. Cihazın fiyatı, sahip olduğu özelliklere baktığımızda bir tık yüksek gibi görünüyor.