iQOO U3x 5G Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

iQOO, uygun fiyatlı 5G telefonu "U3x"i duyurdu. Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 480'den güç alan cihaz, farklı depolama alanı ve RAM kombinasyonları ise tüketicilerin kendileri için en uygun varyanta sahip olmasını sağlıyor. 1 Nisan'da piyasaya sürülecek olan Çin dışına çıkıp çıkmayacağı belli değil.

Vivo tarafından finanse edilmekte olan teknoloji şirketi iQOO, düzenlediği bir etkinlikte yeni akılı telefonu "U3x 5G"yi duyurdu. Orta segment bir telefondan beklenen her şeyi rahatlıkla sunabilecek olan cihaz, uygun fiyatıyla da tüketicileri memnun etmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki iQOO'nun yeni akıllı telefonu U3x 5G, kullanıcılara neler vadediyor?

iQOO U3x 5G, 6.58 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan IPS ekranla geliyor. 401 ppi piksel yoğunluğu ve 90 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, çentiğinde ise 8 MP çözünürlük sunan özçekim kamerasına ev sahipliği yapıyor. Bu arada, iQOO U3x 5G'nin yüzde 90.61 ekran gövde oranına sahip olduğunu belirtelim.

Karşınızda iQOO U3x 5G

Yan panelinde parmak izi okuyucu sensörü bulunan cihazın içinde, Qualcomm Snapdragon 480 işlemci bizleri karşılıyor. Uygun fiyatlı cihazlara 5G desteği getiren bu işlemci, 8 GB'ye kadar LPDDR4x RAM ve 128 GB'ye kadar da UFS 2.1 depolama alanı yer alıyor. Android 11 tabanlı iQOO UI 1.0 kullanıcı arayüzüne sahip cihaz, 5.000 mAh bataryasında ise 18 watt hızlı şarj desteği vadediyor.

iQOO'nun yeni akıllı telefonu, ikili kamera kurulumuna sahip. Bu kamera kurulumunda 13 MP çözünürlük sunan ana kamera ve 2 MP çözünürlük sunan da derinlik kamerası yer alıyor. Bu kamera kurulumunun yapay zeka ile desteklendiğini, sahip olduğundan fazlasını sunabildiğini söylemek gerek.

iQOO U3x 5G teknik özellikleri

Ekran: 6.58 inç, FHD+, 90 Hz tazeleme, IPS

6.58 inç, FHD+, 90 Hz tazeleme, IPS İşlemci: Snapdragon 480

Snapdragon 480 RAM: 4 GB, 6 GB ya da 8 GB

4 GB, 6 GB ya da 8 GB Depolama: 64 GB ya da 128 GB

64 GB ya da 128 GB Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

13 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh (18 watt hızlı şarj desteği)

5.000 mAh (18 watt hızlı şarj desteği) İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı iQOO UI 1.0

Android 11 tabanlı iQOO UI 1.0 Bağlantı: Çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C, 3,5 mm kulaklık girişi

Tüm bu özelliklere sahip olan iQOO U3x 5G, 1 Nisan tarihinde piyasaya sürülecek. Cihazın fiyatları ise şöyle olacak;