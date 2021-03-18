Casper VIA F20 Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

Casper, giriş-orta segment yeni akıllı telefonu VIA F20'yi duyurdu. Montajı Türkiye'de yapılan telefon, Casper'ın "yerli" kategorisindeki ilk akıllı telefonu olarak karşımıza çıkarken, teknik özellikler ve fiyat da bu cihazın alıcı bulmasını sağlayacak gibi görünüyor.

Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Casper, montajını Türkiye'de gerçekleştirdiği ilk akıllı telefonu "VIA F20"yi duyurdu. Giriş-orta segment bir cihaz olarak karşımıza çıkan telefon, özelliklerine kıyasla normal sayılabilecek fiyatıyla da alıcı bulacak gibi görünüyor. Peki Casper VIA F20 neler sunuyor?

Casper'ın yerli telefonu, 6.55 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan IPS ekrana sahip. 440 nit parlaklık değeriyle orta düzey bir deneyim sunan ekran, delikli bir yapıya sahip. Bu delikte yer alan ön kamera ise 8 MP çözünürlük sunuyor. Casper VIA F20'nin parmak izi okuyucu sensörü ise telefonun arka kısmında yer alıyor.

Karşınızda yerli telefon Casper VIA F20

Casper VIA F20, MediaTek Helio P35 işlemciden güç alıyor. 4 GB RAM ve 128 GB de depolama alanı ile eşleştirilen cihaz, daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyan tüketiciler için de microSD desteği sunuyor. Android 10 işletim sistemine sahip olan telefonun bataryası ise 5.000 mAh. Casper yetkilileri, bu bataryanın hızlı şarj desteğine sahip olup olmadığına dair bir açıklamada bulunmadı.

Casper'ın yerli akıllı telefonunun arka kısmına baktığımızda, Galaxy S20 ailesinde gördüğümüz tasarım dilini benimseyen dörtlü kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. 48 MP çözünürlük sunan ana arka kamerası bulunan VIA F20'nin 5 MP ikinci kamerası ve 2 MP çözünürlük sunan iki kamerası daha bulunuyor. Casper, ön ve arka kamerada yapay zeka desteği olduğunu, böylelikle görüntü kalitesinin iyileştirildiğini ifade ediyor.

Casper VIA F20 teknik özellikleri

Ekran: 6.55 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük, IPS

6.55 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük, IPS İşlemci: MediaTek Helio P35

MediaTek Helio P35 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh İşletim Sistemi: Android 10

Tüm bu özellikleriyle birlikte beyaz, mavi ya da yeşil olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile satın alınabilen Casper VIA F20'nin fiyatı, 2.699 TL olarak açıklandı.