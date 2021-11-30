İran, 'Atom Bombası' Geliştirdiğini İtiraf Etti

İran'ın üst düzey yöneticilerinden Fereydoun Abbasi, ülkenin atom bombası geliştirmek için çalıştığını itiraf etti. Açıklamanın içeriği de zamanlaması da manidardı...

2011'den 2013'e kadar İran Atom Enerjisi Kurumu’nun Başkanı olarak görev yapan Fereydoun Abbasi, gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Verdiği bir röportajda İran'ın nükleer çalışmalarına değinen Abbasi, İran'ın atom bombası geliştirmek için çalıştığını söyledi. Yıllardır gündemde olan mesele, bugüne dek İran hükümeti tarafından yalanlanmıştı...

Fereydoun Abbasi'nin röportaj vermesi ve İran'ın nükleer silah geliştirdiğini ilan etmesi, oldukça manidar bir zamanlamaya sahip. Öyle ki Mossad, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği bu suikast ile İran'ın en önemli bilim insanlarından Mohsen Fakhrizadeh'i öldürmüştü. İşte bu suikastın yıl dönümünde gelen açıklama, dünyaya gözdağı niteliğinde.

Fahrizadeh, İran'ın nükleer çalışmalarının bir numaralı ismiydi

Geçtiğimiz yıl öldürülen ve aynı zamanda savunma bakan yardımcısı görevinde de olan Mohsen Fakhrizadeh, iddialara göre İran'ın yürüttüğü nükleer çalışmaların bir numaralı ismiydi. Özellikle de İsrail, Fahrizadeh'in İran'daki nükleer beyin olduğunu savunuyor, bu bilim insanının uranyum zenginleştirme tesisini denetlediğini, nükleer çalışmalar yaptığını ve silahlar için altyapıyı oluşturan kişinin bizzat Fahrizadeh olduğunu ileri sürüyordu.

Bu arada, Abbasi'nin geliştirdikleri silahlarla ilgili konuşmadığını belirtmekte fayda var. Hatta ona göre İran'ın nükleer programı, barışçıl girişimlere hizmet etmek için var. Ayrıca ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in nükleer silahlarla ilgili "Geliştirin ve kullanın." fetvası olduğunu hatırlatan Fereydoun Abbasi, barışın silahlarla nasıl sağlanacağının merak edilmesine yol açtı...