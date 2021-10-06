ABD Dışişleri Bakanlığı, hükümetin elinde kaç adet nükleer silah başlığı bulunduğunu açıkladı. Yapılan açıklamalara göre Washington, 3 bin 750 adet aktif ya da pasif nükleer başlığa sahip. Ülke, Donald Trump yönetiminde bu verileri açıklamıyordu...

ABD Dışişleri Bakanlığı, aradan geçen yıllardan sonra dikkat çeken bir açıklama yaptı. Donald Trump'ın aldığı karar ile nükleer başlıklarla ilgili konuşmayı kesen bakanlık, Joe Biden döneminde eski usule yeniden döndü. Dışişleri, ABD hükümetinin elinde kaç adet nükleer başlık olduğunu resmen açıkladı.

Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre Washington, 30 Eylül 2020 itibarıyla 3 bin 750 adet aktif olan ya da olmayan nükleer başlığa sahip. Bu sayı çok gibi görünüyor olsa da aslında ABD'nin nükleer silahlardan uzaklaştığının bir göstergesi. Zira ABD, Soğuk Savaş döneminde 31 bin 255 adet nükleer başlığa sahipti. Yıllar içerisinde elindeki başlıkların sayısını azaltan hükümet, 2017'den beri 72 nükleer başlıktan daha kurtulmuş durumda.

Joe Biden ile Donald Trump, nükleer silah konusunda da ters düştü

Donald Trump, daha önce farklı ülkelerle yapılan anlaşmalardan çekilmiş, ellerindeki nükleer başlık verilerini paylaşmayı durdurmuştu. Ancak Joe Biden, bu konuda da Trump ile ters düşüyor gibi görünüyor. Zira Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalarda şeffaflık vurgusu yapıldı. "Devletlerin nükleer stoklarının şeffaflığının artırılması, nükleer silahların yayılmasını önleme ve silahsızlanma çabaları için önem taşımaktadır." ifadelerini kullanan yetkili, hükümetin bu konudaki görüşünü belli etmiş oldu.

Nükleer silahlar demişken, diğer ülkelerle ilgili de bazı verileri sizlerle paylaşalım. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün ocak ayında yaptığı araştırmaya göre Çin'in 350, Fransa'nın 290, İngiltere'nin 225, Rusya'nın ise 6 bin 255 adet nükleer başlığı bulunuyor... Ayrıca Pakistan ve Kuzey Kore gibi bazı ülkelerin nükleer başlıklara sahip olduğu da tüm dünyada biliniyor...