MIT ya da diğer adıyla Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'den araştırmacılar, ıslandığı zaman anneye veya bakıcıya uyarı veren akıllı bebek bezleri tasarladı. Bu yeni nesil bebek bezleri ıslandığı zaman uyarı vermekle kalmayıp bebeğin kabızlık gibi bir sorunu varsa da ebeveyne iletiyor.

MIT araştırmacıları, bebek sahibi aileler için büyük kolaylık sağlayan bir ürün tasarladı. “Akıllı bebek bezi” olarak tarif edilen bu bebek bezleri, bebek tarafından ıslatıldığı zaman aileye uyarı veriyor.

Aslında bu bezler ilk defa yapılmıyor. Daha önce de farklı firmalar tarafından “zilli külot” adı altında ıslandığı zaman uyarı veren bezler yapılmıştı. Özellikle uyku sırasında idrarını tutamayan kişiler için uyarı veren bu bezler, zamanında pek çok kişi tarafından kullanılmıştı. Fakat MIT’in geliştirdiği bu ürün, diğerlerine göre çok farklı.

Ürün nasıl kullanılacak?

Geliştirilen bu bebek bezinde RFID adlı bir okuyucu olacak. Yani bezin içinde yer alan sensörlü mekanizma, ıslaklık hissettiği zaman karşı tarafa haber verecek. Islaklık mekanizmaya uyarı verip sıvıyı içinde hapsedecek. Sıvıyı emmek için kullanılan “Hidrojel”, bebek bezleri ve petlerde halihazırda zaten kullanılıyor. Basit bir kullanıma sahip olan bezlerin kullan-at şeklinde olması planlanıyor.

Bu akıllı bezler sadece uyarı vermekle kalmıyor. Aynı zamanda içinde bulundurduğu teknoloji sayesinde bebeklerin kabızlık, inkontinans yani idrar kaçırma gibi problemlerini de sistemine kaydedip ebeveyne uyarı gönderecek. Araştırmacılara göre bu akıllı bebek bezleri sadece anneler, babalar veya bakıcıları uyarmak için kullanılmak zorunda değil. Özellikle yeni doğan ünitesinde çalışan sağlık personelleri de kullanabilir. Söz konusu 'akıllı' bezin birden fazla bebeğe bakan hemşireler için veya bebek bakımı yapan çalışanlar için yararlı olabileceği ifade edildi.

MIT AutoİD Laboratuvarı araştırmacısı Pankhuri Sen, ıslak bezleri tespit etmek için bir bebeğin odasına internete bağlı bir RFID okuyucunun yerleştirilebileceğini, bu noktada bir bakıcının veya annenin telefonuna ya da bilgisayarına bezin ıslandığına dair bir bildirim gönderebileceğini ifade etti. Akıllı bezlerden sadece bebeklerin değil yaşlıların ya da hayvanların da yararlanabileceği belirtildi. Ürünün piyasaya ne zaman çıkacağı hakkında ise net bir tarih yok çünkü bezler hala geliştirilme aşamasında.