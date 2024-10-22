Kurumsal firmalar tarafından arandığınızda ekranınızda genelde “0850” ile başlayan bir numara görürsünüz. Peki bu numaranın neden kullanıldığını biliyor musunuz?

Türkiye genelinde hizmet veren firmaların neredeyse hepsi de bu numarayı kullanıyor.

Artık firmalarla özdeşleşen, çoğu insanın aradığında açmadığı bu numaralar, neden hep 0850’yi kullanıyorlar?

Bu numara, her sektörde kendini gösteriyor.

Özel çağrı merkezi ya da firmaların iletişim numaraları olarak bilinen 0850’li numaralar, eski tip 444’lü numaralarla çok karıştırılıyor. Ancak 850’li numaraların avantajı daha büyük. Bu numaralar, sabit hat üzerinden hizmet veren ve coğrafi bir konuma sınırlı kalmayan numaralardır.

Türkiye geneline hizmet veren işletmelerin, bu numarayı kullanabilmek için telekomünikasyon bağlayıcısına başvurmaları gerekiyor.

0850’li numaraların çalışma prensibi nedir?

Bir kişi, bu numarayı çevirdiğinde şirketin merkezi çağrı merkezine yönlendiriliyor. Bu merkez, ülkenin herhangi bir şehrinde olabiliyor. Bu yüzden verilen hizmet, Türkiye genelinde olduğu için de belirli bir şehir koduna ihtiyaç duyulmuyor.

Ancak bu numaranın kullanılmasındaki tek sebep elbette bu değil. 0850’li hatlar, network ağları üzerinden haberleşiyor. Böylece coğrafi hiçbir kısıtlama da bulunmuyor. Bunun yanında kullanılan bulut teknolojisi de çağrıları verimli bir şekilde yönlendirmelerini sağlıyor.

Normalde işletme numaralarını engellesek de 0850’li numaralar engellenemiyor.

Eski tip 444’lü numaraları engelleyebiliyorken 0850’li hatlar, engellenemiyor. Ayrıca maliyet olarak da daha düşük olduğundan işletmeler tarafından tercih ediliyor.

Bir başka sebebi ise asla “meşgul” sinyali vermemesi. Bu durum, müşteri memnuniyetini artıracağı için işletmeler tarafından tercih sebebi hâline gelmiş durumda.

Son olarak bir veya daha fazla sabit ya da mobil telefona yönlendirilme özelliği sayesinde çağrıları farklı departmanlara dağıtma avantajı sağlıyor. Bu da özellikle müşteri hizmetlerinin iş yükünü olabildiğince hafifleten bir sistem.

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