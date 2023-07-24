Bankaya gitmeden, şubelerde sıra beklemeden halledebileceğiniz dijital bankacılık işlemlerinden bazılarını derledik.

Binlerce yıldır varlığını koruyan bankacılık sistemi, teknoloji ve dijitalleşmenin etkisiyle artık cebimize sığıyor. Banka şubelerine neredeyse hiçbir işlem için gitmiyor, pek çok işlemi telefon veya tabletlerimiz, hatta akıllı saatlerimizden dahi yapabiliyoruz.

Biz de dijital bankacılık çağında oturduğunuz yerden kolayca yapabileceğiniz en kullanışlı 10 işlemi sizler için bir araya getirdik. Bunlar arasında bankalarla haşır neşir olanların bile farkında olmayabileceği özellikler bulunabilir.

İki dakikada bir bankanın müşterisi olma kolaylığı:

Artık bankalarda kendi adınıza hesap açmak, sosyal medya platformlarında hesap açmak kadar kolay hale geldi. Yıllar önce var olan belge topla, banka şubelerine git, sıra bekle, belgeleri ver ve işlemin tamamlanmasını bekle aşamalarının yerini artık sadece birkaç tuşa basmak aldı.

Üstelik bazı banka hizmetleri, yeni müşterilerini şubeden bile kayıt etmeye gerek duymuyor, doğrudan internet bankacılığına yönlendiriyor.

IBAN kopyalayıp yapıştırmak da eskidi: Karekod gibi teknolojiler ile para gönderimi/alımı

Sevdiklerimiz veya bir başkası ile para alışverişi yapmak yıllardır mobil cihazlarımızdan yapılabilen bir şey. Ancak bu işlemler de yeni ve güvenli teknolojilerle geliştirilmiş durumda.

Artık para gönderimi için bir kişinin IBAN adresini ve adını soyadını yazmak yerine “karekod” veya “kolay adres” gibi yollara başvurabiliyoruz. Bunun için para göndereceğiniz veya alacağınız bir kişinin karekodunu size göndermesi veya sizin ona karekod göndermeniz yeterli.

İşlem, karekodun kameraya taratılmasıyla sadece iki saniye içinde başlatılıyor.

Tek bir banka uygulamasından diğer banka hesaplarınıza da erişebilme

Bu uygulama hakkında pek çok banka müşterisinin halen bilgisinin olmadığını söyleyebiliriz. Eğer birden fazla bankanın müşterisi iseniz ve “Keşke tek bir uygulama olsa da üç farklı uygulama arasında geçiş yapıp durmasam” diyorsanız, demenize gerek yok.

Artık tüm bankaların mobil uygulamalarında diğer bankalardaki hesaplarınıza da erişim sağlama imkânı yer alıyor. Yapmanız gereken tek şey, bu erişime en çok kullandığınız banka uygulaması üzerinde izin vermek.

Bu iznin ardından bir banka üzerinden diğer bankalardaki hesaplarınızda ne kadar para olduğunu görebilir, aynı uygulama üzerinde farklı banka hesabınızdan para transferi yapabilirsiniz.

Kısa sürede kredi kartı sahibi olabilmek ve kartı yönetebilmek

Modern dünyanın pek de modern olmayan, hayat kurtaran çözümü. Eğer bir kredi kartına ihtiyaç duyuyorsanız, yeni bir kredi kartı başvurusu için bankaların mobil uygulamalarını kullanabilirsiniz.

Başvuru esnasında sadece birkaç tuşa bastıktan sonra kredi kartına uygunluğunuz değerlendiriliyor, sonucun olumlu olması halinde belirlenen limit ile kart gönderimi sağlanıyor. Tüm işlem, en fazla 2-3 dakika sürüyor. Geriye sadece kartı beklemek kalıyor - yoksa kalmıyor mu?

Kredi kartı dedik, ille de fiziksel olacak demedik: Sanal kredi kartı oluşturma

Dijital dünya dedik, bireysel finansın değişmez parçalarından birisi olan kredi kartları da elbette bu dünyaya ayak uyduruyor. Artık yeni kredi kartlarınızı size ulaşmasını beklemeden kullanabilir, hatta hiç fiziksel kredi kartı bile istemeyebilirsiniz.

Bunun için müşterisi olduğunuz bankaya sanal kredi kartı başvurusunda bulunabilirsiniz. Fiziksel kartlar ile aynı değerlendirme sürecinin ardından, sonuç olumlu olduğu takdirde, sanal kredi kartınız onayınızla aynı saniye içinde kullanıma açılıyor.

Tabii, sanal kredi kartı ile etrafınızda insanların olduğu bir yerde alışveriş yapacaksanız, telefonunuzun ekranına yansıyacak kart bilgilerinizi diğer insanlara göstermemeye gayret edin.

Gündüz yaptığınız harcamalar canınızı sıktıysa, gece evde otururken taksitlendirebilme

Kredi kartı aldık, harcadık. Ancak biraz da ipin ucunu kaçırdık veya kasada ödeme yaparken bize taksitlendirme seçeneği sunulmadı. Bankalar, artık dijital bankacılık ile bu gibi durumlara da çözüm sunuyor.

Kredi kartı ile yaptığınız harcamaları, internet ve mobil bankacılık uygulamalarındaki “Harcamalar” sayfalarından seçtikten sonra sonradan taksitlendirme işlemini yapabilirsiniz. Üstelik pek çok banka bu işlemde 0 veya çok cüzi miktarda faiz uyguluyor.

Tabii her işlem sonradan veya aynı sayıda taksitlendirilemiyor. Bunun için bankanızın size sunduğu şartları okumanızda fayda var.

Hesabınızda çok küçük miktarda bile olsa para bulundurarak faiz kazanma

Bankalar, paranın ve ekonominin döndüğü, devir daim üzerine katkı sağladığı kuruluşlardır. Tabii ki boş hesaplardan da pek hoşlanmazlar. Hesaplar dolsun diye de “Vadeli hesaplar” veya “Birikim hesapları” gibi uygulamalar sunarlar.

Birçok bankada bu hesaplardaki para miktarı için alt taban sınırı uygulanırken bazı bankalarda bu sınır bulunmaz. Hesabınıza koyduğunuz çok cüzi miktarlardaki birikimler için dahi faiz işletebilirler. Bunun için bankaları araştırmanızda fayda var.

Ödemelerinizi gün gün takip etmeniz de gerekmiyor: Ödeme talimatları belirleme

Her ayın belirli günlerinde birden fazla hesaba düzenli olarak para gönderimi ve ödemeler yapıyorsunuz. Fakat tüm bunları her ay elinizle tek tek yapmanıza gerek yok. Dijital bankacılık, ödemelerinizi otomatikleştirmenizi de sağlıyor.

Birçok bankada “Transfer talimatı” olarak adlandırılan bu özellik sayesinde her ayın belirli günü, belirli bir veya birkaç hesaba belirli miktarda para gönderilmesini programlayabiliyorsunuz. Bu gönderimin kaç ay süreceğini de önceden belirleme özgürlüğüne sahipsiniz.

Harcamalar için kendinize sınırlayıcılar koyabilme

Diyelim ki sınırlarınızı tam olarak çizemiyor, kredi kartında limit oldukça harcıyor veya paranızın tam olarak nereye gittiğini anlamakta güçlük çekiyorsunuz. Dijital bankacılığın sunduğu avantajlar arasında buna bir çözüm de var.

Bankaların uygulamaları üzerinde harcamalarınızın takibini yapabileceğiniz kontrol seçenekleri bulunuyor. Nereye ne kadar, hatta bir amaca o ay içinde ne kadar harcama yaptığınız önünüze sunuluyor.

Üstelik bu amaçlar ve belirli yerler için bankanın uygulama üzerinden sizi uyarmasını sağlamak üzere ayarlamalar yapabiliyor, “300 TL harcayınca beni uyar” gibi özellikleri aktifleştirebiliyorsunuz.

Harcamalarınızın takibini yaptıkça da nereden ne kadar kısmanız gerektiğini çok daha iyi anlayabilirsiniz.

Vergi ve bilimum kurum/kuruluş ödemeleri

Sadece bankacılık değil, kurum ve kuruluşlar ve hatta en başta devlet daireleri de artık dijital dünyaya taşındı. HGS ödemelerinden vergi ödemelerine, YKS sınav ücretlerinden ehliyet harçlarına kadar pek çok ödemeyi bankaların internet/mobil bankacılık hizmetleri üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca anlaşmalı bankalar ile anlaşmalı oldukları kripto para borsalarına veya borsa platformlarına para gönderebilir, yatırımlarınızı yapabilirsiniz.

#işbirliği