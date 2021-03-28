İspanya'da, bir yıldır devam eden pandemi döneminde ilk kez sosyal mesafesiz konser düzenlendi. Etkinlikte 5 bin kişi birlikte müzik dinledi. Konser öncesinde ise çeşitli tedbirler alındı.

Koronavirüs salgını başladığından beri dünyanın dört bir yanında konserler ve festivaller iptal edilmiş durumda. Kalabalıkların bir araya geldiği en kontrolsüz alanlar olarak gösterilen bu tür etkinlikler, yüksek risk teşkil ettiği gerekçesiyle uzun zamandır düzenlenmiyor. Dönem dönem tedbirlerin gevşetildiği yerlerde düzenlenen etkinliklerde ise katılımcı sayısı sınırı ile sosyal mesafe kurallarına uygun hareket ediliyor.

Ülkemizde de geçtiğimiz yaz benzer sosyal mesafe uygulamaları ile konserler ve etkinlikler düzenlenmişti fakat artışa geçen vaka sayılarıyla birlikte getirilen yeni önlemler kapsamında etkinlikler yeniden iptal edilmişti. Ancak müzik sektörü bu süreç boyunca büyük zarar gördü ve belirsizliğini koruyan süreçte konserlerin yeniden ne zaman 'normale döneceği' bilinmiyor. İspanya'da ise bu soruya cevap olacak ilk 'pilot konser' düzenlendi ve yapılacak gözlemler sonrası benzer etkinliklerin düzenlenebileceği söyleniyor.

5 bin kişi bir arada sosyal mesafesiz müzik dinledi:

Barselona kentindeki Sant Jordi Spor Salonu'nda düzenlenen ve bir rock grubunun sahne aldığı konsere 5 bin kişi katıldı. Sosyal mesafe kuralının olmadığı konserde maske kullanımı ve diğer hijyen kuralları uygulanmaya devam etti. Konserden önce tüm katılımcılara hızlı kan testi yapıldı, FFP2 tipi maske takma ve hijyen jeli kullanma zorunluluğu getirildi.

Testi pozitif çıkan kişiler ve ateşi 37,5 dereceden yüksek olanlar konser salonuna alınmadı ve bu kişilere para iadesi yapıldı. Konserin ücreti ise test ve maske ücreti de dahil 23 - 28 euro aralığındaydı.

Etkinliği düzenleyen organizatörler, pandemi boyunca İspanya'da ilk kez bu türden bir konser düzenlendiğini ve bunun bir pilot proje olduğunu belirtti. Etkinlik sonrası konserle ilişkili bulaşa vakalarının tespit edilmemesi durumunda ilerleyen süreçte de benzer etkinliklerin düzenlenebileceği açıklandı.