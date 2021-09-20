Kanarya Adaları grubuna ait La Palma adasında bulunan Cumbre Vieja yanardağı patladı. Lavların tehdit ettiği bölgelerdeki 5 bin civarı kişi yardım ekipleri tarafından tahliye ediliyor.

İspanya’nın güneybatısında bulunan Kanarya Adaları grubunun bir üyesi olan La Palma Adası’ndaki Cumbre Vieja yanardağının faaliyete geçmesi üzerine bölgedeki yaklaşık 5 bin kişi tahliye ediliyor.

Geçtiğimiz son bir haftada 21 binden fazla depremin olduğu La Palma’da bulunan Cumbre Vieja yanardağının, yerel saatle 15.10 itibariyle faaliyete geçtiği bildirildi.

Sadece bugün 327 deprem meydana geldi:

Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkilileri yaptığı açıklamada La Palma’da sadece bugün 327 depremin meydana geldiğini ve aktive olan yanardağın 5 ağzından da alevlerin püskürmeye başladığını belirtti.

İspanya Başkanı Pedro Sanchez, yaşananlar dolayısıyla Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu’na katılmak üzere yapacağı ABD ziyaretini ertelediğini duyurdu. Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sanchez, çalışmaları ilk elden görmek için La Palma’ya gittiğini bildirdi.

İspanyol basınının yerel kaynaklar aracılığıyla aktardığı haberlerde, yanardağın çevresinde bulunan El Paso, Tazacorte, Los Llanos de Aridane, El Paraiso ve Alcala başta olmak üzere bazı yerleşim yerlerindeki 5 bin civarı kişisinin, jandarmanın yürüttüğü çalışmalarla bölgeden uzaklaştırılmaya başlandığı belirtildi.

Uzmanlar, olası solunum sıkıntılarına karşı uyardı

Yanardağın 5 ağzından da çıkan kül ve lavların çevreye zarar vererek evlere doğru ilerlemeye bağladığı ve El Paso’da bulunan yaklaşık 1400 kişinin bölgedeki bir futbol sahasına sığındığı kaydedildi. La Palma’ya destek için helikopterlerle 200 kadar takviye ekip ve 64 askerin gönderildiği belirtildi.

Yetkililer, yanardağı patlaması sonucu çıkan gazların sebep olabileceği olası solunum sıkıntılarına karşı bölge halkını uyardı. Uzmanlara göre yanardağ önümüzdeki günlerde de aktif olmaya devam edecek gibi duruyor.

Adada kırmızı alarm verildi

1 haftadır yaşanan depremler sebebiyle adada uygulanmakta olsan sarı alarm, aktif olan yanardağ ile birlikte kırmızı alarma dönüştü. İspanya’da yaşanan son yanardağ patlaması ise 1971 yılında yine La Parma Adası’nın güneyinde bulunan Teneguia yanardağında olmuştu.

O anları gösteren video: