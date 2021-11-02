İspanya’nın Kanarya Adaları’nda yaşanan yanardağ felaketi hala devam ediyor. Yaklaşık 1,5 aydır gerçekleşen lav akışına, son bir haftadır küller de eklendi. Etrafa saçılan küller ve yabancı maddeler, bölgede yaşayanların sağlığını tehdit ediyor.

Kanarya Adaları'ndan biri olan La Palma, uzun zamandır büyük bir doğal afet ile mücadele ediyor. Aktifleşen yanardağ sebebiyle hayatın durma noktasına geldiği adada durum her geçen gün daha trajik bir hal alıyor. Avrupa Komisyonu’nun açıklamasına göre La Palma’da 19 Eylül’den bu yana yaşanan felaket 656 hektarlık alanı ve 458 binayı yok etti. Bölgede, durmak bilmeyen patlamalar 800 kişinin daha tahliye edilmesine sebep oldu. Tahliye edilen vatandaşların sayısı 6 bin 800’e ulaştı.

İspanya Kanarya Adaları’nda yaşanan yanardağ felaket hız kesmeden devam ediyor. La Palma Adası Cumbre Vieja Yanardağı, son bir haftadır lavlarla birlikte kül püskürtmeye başladı. Ada’nın yakınlarına adeta kül yağıyor.

Yetkililer patlamanın çok daha şiddetlenerek devam edeceğini bildirmişti

La Palma’da başlayan felaket 1,5 aydır devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu ise bölgedeki Cumbre Vieja Yanardağı’nda lavlarla birlikte kül fışkırmaya başladı. Yanardağdan çıkan volkanik parçalar dağın yakınlarında kül yağışlarına neden oldu. Küller, adanın güneybatısını etkisi altına aldı. Bölgedeki evler tamamen küllerle kaplandı, yollarda kül tepeleri oluştu. Yoğun kül yağışı karşısında yetkililer vatandaşları zehirlenmelere ve boğulmalara karşı kendilerini korumaları konusunda uyardı.

Patlamanın etkisiyle etrafa saçılan lavlar, volkanik parçalar, art arda yaşanan depremler bölge yaşamını alt üst etti. Son bir haftada bölgeyi etkisi altına alan kül yağışları, krizin boyutunu şiddetlendirdi. İspanya Savunma Bakanlığı, askeri Acil Durum Ekipleri, külleri temizlemek ve vatandaşlara destek olmak için adada çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

Yaşanan felaketi anlatan fotoğraflar: