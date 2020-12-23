ISS, Satürn ve Jüpiter'in Yanından Geçerken Fotoğraflandı

Avustralya'da bir fotoğrafçı, Satürn ve Jüpiter'in kavuşma anını, o anda aynı yörüngede bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu ile birlikte fotoğraflama şansına erişti.

21 Aralık 2020’de, gökyüzünden çıplak gözle 800 yılda bir görülebilen Satürn ve Jüpiter kavuşması gerçekleşti. Jüpiter ve Satürn, 1623 yılından beri ilk defa bu kadar yakınlaştı. Bu kavuşum, birbirinden etkileyici fotoğrafları da beraberinde getirdi.

Bu fotoğrafların arasında en ilgi gören, Jason De Freitas adlı astro fotoğrafçının yakalamış olduğu bir görüntü oldu. Freitas, Satürn ve Jüpiter’in kavuşmasını, Uluslararası Uzay İstasyonu’yla birlikte aynı kadrajda görüntüleyerek, etkileyici bir fotoğrafın altına imza attı.

ISS plana sonradan dahil oldu

Jason De Freitas, Jüpiter ve Satürn’ün kavuşmasına dair çekeceği fotoğraflar hakkında planlar yaparken, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) kavuşmaya yakın bir yörüngede yer alacağını fark etti. Fotoğrafçı, bulunduğu konumdan 1 saat uzaklıkta olan Avusturalya’nın Jelloore Lookout dağlarına yolculuk yaptı ve ekipmanlarını hazırlamaya başladı.

Freitas, saat 21:54 sularında objektifini gezegenlerin ve ISS’in bulunduğu konuma çevirdi ve son derece nadir görülebilecek bir fotoğraf çekti. Fotoğrafçı, kadrajına gezegenlerin birleşmesini, uyduları ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nu dahil etme şansına erişti.