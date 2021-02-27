İstanbul Valiliği'nden Yüz Yüze Eğitim Açıklaması

İstanbul Valiliği, 1 Mart itibari ile geçilecek yeni koronavirüs tedbir uygulamaları ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi noktasında nasıl bir süreç işleyeceğine dair bilgi verildi.

Bildiğiniz üzere 1 Mart itibarıyla ülkemizde koronavirüs tedbirleri ile ilgili yeni bir döneme girilecek. Her il için risk grubu seviyeleri belirlenerek bu risk grubu seviyelerine göre de alınan önlemlerde çeşitli değişiklikler yapılabilecek. Bunun kararını ise illerin Hıfzıssıhha Kurulları verecek.

Yeni uygulamaya dair en büyük merak konularından biri ise okullarda yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği. Şu an için daha önce açıklandığı üzere bazı okullarda yüz yüze eğitime geçilmiş durumda ancak tabii ki yeni uygulamanın hayata geçmesiyle bu durumda da değişiklikler olması bekleniyor.

Kabine kararlarını açıklayana kadar mevcut tedbirler uygulanmaya devam edecek:

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre ise 1 Mart tarihinde gerçekleştirilecek kabine toplantısında alınacak kararlar açıklanana kadar mevcut tedbirler uygulanmaya devam edecek. Sonrasında 2 Mart itibarıyla alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamalara geçilecek.

Bu bağlamda açıklamada yer aldığı üzere '15 Şubat’tan bu yana uygulanan; birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması, 22 Ocak’tan beri uygulanan; 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi' kararı alınmış durumda. Ancak İstanbul'un risk seviyesinin yüksek çıkması gibi bir durumda yeni uygulama doğrultusunda yaşanabilecek değişiklikler 2 Mart itibarıyla uygulanacak.