İstanbul ve Ankara’nın Atık Sularında Koronavirüs Bulguları

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul ve Ankara'nın atık sularında yapılan incelemeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgınında nüfus yoğunluğu fazla olan büyükşehirler, vaka ve ölüm sayıları açısından başı çekiyor. Büyükşehirler adına endie verici bir diğer durum ise altyapı sistemleri. Koronavirüsün bazı insanlarda herhangi bir belirtiye neden olmadan dolaşması, evlerden şehirlerin altyapı sistemlerine ulaşa atıklar ve özellikle atık sular hakkında soru işaretlerine neden oluyor.

Tarım ve Orman Bakanı Beki Pakdemirli, İstanbul ve Ankara'nın atık sularını incelediklerini, bir takım şüpheli bulguya rastladıklarını açıkladı. Bakan, açıklamasında söz konusu bulguların ne ölçüde tehlike yarattığına dair detay vermedi.

"Aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde çalışmaya başladık"

Koronavirüs aşısı üretmek için ülkeler yarış halinde. Türkiye'de de pek çok araştırma yapılıyor. Bu araştırmalarla aşı ya da ilaç geliştirmenin yolları aranıyor. Söz konusu araştırmaların büyük bir kısmı, Sağlık Bakanlığı ve çeşitli bakanlıklarca destekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kovid19 aşı çalışmalarına ilişkin önemli detaylar paylaştı. Hayvanlar üzerinde aşı çalışmalarına başlayacaklarını dile getiren Pakdemirli, hayvan testlerinin Eylül 2020'ye kadar devam edeceğini açıkladı. Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde konuşan bakan, gelinen noktayı "İlerideki aşı çalışmalarına da örnek olacak bir çalışma" şeklinde nitelendirdi