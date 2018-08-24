Uber Sürücülerine 10 Bin TL’ye Varan Cezalar Kesildi

Ülkemizde yasaklanmasına rağmen hizmetine devam eden Uber’e yine ceza yağdı. 3 ila 10 bin TL arasında kesilen cezalar, Amerikalı şirketi iyice zor durumda bırakıyor.

Geçtiğimiz aylarda ülkemizin ana gündem maddelerinden biri olan Uber, son zamanda daha az popüler olsa da yer yer konuşulmaya devam ediyor. En son Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Uber’in yasaklanacağını söylemesinin ardından fark edilen yerde ceza ile karşılaşan Uber şoförleri, son günlerde yine cezalarla karşı karşıya kalıyor.

Uber ve Scotty’e yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, taşımacılık yapan araçlar durdurularak belgeleri kontrol edildi. Uber ve Scotty aracı olduğu tespit edilen araçların şoförlerine ise cezai işlem uygulandı. İlk kez yakalanan Uber sürücülerine 3 ila 6 bin TL arasında ceza verilirken birden fazla kez yakalanan sürücülere ise 5 ila 10 bin TL arasında ceza kesildi.

Şoförlere ve yolculara cezayı kendilerinin ödeyeceğini söyleyerek güvence veren Uber, bu sayede hizmet vermeye devam ediyor. Buna rağmen giderek artan ceza ücretleri, merkezi Amerika olan şirketi iyice zor durumda bırakmaya başladı.

Uber dışında büyük sıkıntılar yaşayan bir başka taşımacılık şirketi de Scotty oldu. Motosikletlileri durduran ekipler, akıllı telefonlarında Scotty uygulamasının olup olmadığını kontrol etti. Yapılan kontroller sonucunda toplamda 5 araca 25 bin TL’lik idari para cezası kesildi.