İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda taksilerin denetlenmesi için bir merkez kurmaya karar verdi. Toplu Taşıma Denetim Merkezi olarak isimlendirilecek denetim yeri, i-taksi uygulaması üzerinden tüm taksilerin 24 saat boyunca incelenmesini sağlayacak.

Türkiye'nin en büyük metropol kenti İstanbul'un en büyük sorununun taksi olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Konunun muhatapları, kimin hatalı olduğunu bir türlü belirleyemezken, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden yeni bir karar çıktı. Alınan bu karara göre İstanbul'da taksilerin denetlenmesi için bir merkez kurulacak.

Toplu Taşıma Denetim Merkezi olarak isimlendirilen yeni merkez, İSPARK’ın bir süre önce geliştirdiği i-taksi isimli uygulamayı işlevsel hale getirip, taksilerin denetlenmesini sağlayacak. 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda kurulan denetleme merkezi, İstanbul'daki tüm taksilerin titizlikle incelenmesini sağlayacak. Böylelikle taksici ile yolcular arasındaki sorunların önüne geçilmesi sağlanmış olacak.

7 gün 24 saat kesintisiz denetim

Edinilen bilgilere göre 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndaki merkezde yapılacak denetim, 24 saat boyunca kesintisiz olarak devam edecek. Taksilerin iç ve dışlarına yerleştirilecek kameralarla yapılacak denetimlerde, vatandaşların olası şikayetleri anında takip edilebilecek. Ayrıca taksilerin hızı, nerede oldukları, yolcu taşıyıp taşımadıkları gibi durumlar da i-taksi üzerinden takip edilecek.

Konuyla ilgili açıklamalar, İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan tarafından yapıldı. Cihan; "Bu meclis kararıyla, isteyen şirket ve firmaların taksi yönetim uygulaması ve yönetmesine, İBB’nin taksi yönetim sistemine entegre olmaları şartıyla izin verilmiş oldu. Yani belediyeden lisans almak koşuluyla farklı şirketler, farklı uygulamaları kullanabilecek. Taksiciler de istedikleri uygulamayla çalışabilecek. İBB’nin sistemine entegre olan tüm taksiler izlenebilecek.” dedi.