İsveç’in Resmi Twitter Hesabını Bir Türk Öğrenci Yönetecek

İsveç’in Lund Üniversitesi’nde burslu yüksek lisans eğitimi gören Mehmet Murat Doğan, ülkenin resmi Twitter hesabını 1 haftalığına kontrol edecek. İsveç’in ilginç sosyal medya kampanyasına değiniyoruz.

25 yaşındaki Mehmet Murat Doğan, iki yıldır İsveç’in Lund Üniversitesi’nde Uluslararası Kalkınma ve Yönetim anabilim dalında burslu bir yüksek lisans öğrencisi. Her hafta ülkede yaşayan bir kişiye resmi Twitter hesabının kontrolünü veren İsveç hükümeti, bu hafta Doğan’ı görevlendirdi.

An itibariyle 151 bin takipçisi bulunan resmi @sweden hesabı, önümüzdeki haftaya kadar Doğan’ın ellerinde olacak. Genç arkadaşımız, “Twitter hesabını her hafta bir vatandaş yönetiyor. İsveç Enstitüsü bu hafta beni seçmiş. Benim için de büyük bir sürpriz oldu. Bir hafta boyunca daha çok yaşadığım şehir Lund'dan paylaşımlarda bulunmayı düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

"Güzel Lund'tan herkese günaydın! Benim adım Mehmet Murat ve bu hafta @sweden'i ben kontrol edeceğim. 25 yaşımdayım, Türkiye'de doğup/büyüdüm ve 2016'dan beri İsveç'te yaşıyorum. Şu anda Lund Üniversitesi'ndeki LUMID adaylarından birisiyim ve Tetra Pak'da bir yaz çalışanıyım."

NTV’nin haberine göre İsveç, 2011 yılından bugüne kadar Twitter hesabı için yaptığı çok ilginç bir kampanya ile biliniyor. Her hafta halktan bir kişiyi hesabı yönetmesi için seçen İsveç Enstitüsü, bu kişilerin resmi profile isimlerini ve fotoğraflarını eklemelerine izin veriyor.

"Herkese stressiz ve üretken bir pazartesi dileyerek yeni haftaya başlayalım! Bizi takip etmeye devam edin"

İsveç’in bu ilginç kampanyası, uzun soluklu ve katılımcılığa dayanan bir kampanya. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar, ülkelerinin adına söz söyleme fırsatına kavuşup, yetki ve sorumluluk hissiyle temsili görevler yapıyorlar. Aynı zamanda halkın sosyal medya ile kaynaşması, ülkenin iletişim yollarını da şeffaf bir zemine taşıması güzel bir yaklaşım. Her ne kadar uygulanabilirliği nüfus ve sosyal medya kullanıcısı sayısı açısından elverişli olsa da benzer kampanyaları ülkemizde de görmek isteriz. Tüketicilerle iletişimini güven zeminine oturtmak isteyen firmalar, sosyal medya hesaplarının kontrolünü İsveç gibi devredebilirler.

Mehmet Murat Doğan tarafından önümüzdeki haftaya kadar yönetilecek hesaba ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.