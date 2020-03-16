İtalya'da 80 Yaşından Büyük Hastalar Tedaviye Alınmayabilir

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü, ülke yönetimlerini zor kararlar almaya itiyor. Birçok ülke, sınırlarını dış dünyaya kapatmanın yanı sıra iş yerlerinin de kapatılmasına karar verdi ancak İtalyan hükûmetinin önünde çok daha zor bir karar var. Ülkede 80 yaşından büyük hastalar tedavi faaliyetlerinin dışında bırakılabilir.

Toplamda 6.600’den fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olan Corona virüsünün kendisini en çok gösterdiği ülkelerden bir tanesi de İtalya. Resmi rakamlara göre İtalya’da Corona virüsüyle alakalı 24.000'den fazla vaka ve 1.809 can kaybı bulunuyor.

Dünya genelinde virüsten en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi olan İtalya’da virüs kriziyle başa çıkabilmek için yeni planlar düşünülüyor. Vice’ta yer alan habere göre İtalya’nın üzerinde düşündüğü planlardan bir tanesi de yoğun bakıma ihtiyaç duyan 80 yaşın üstündeki hastaların tedavisini reddetmek.

Kurtulma ihtimali fazla olanlara öncelik verilmesi:

İtalya’nın virüsten en çok etkilenen bölgelerinden bir tanesi olan Piedmont’un sivil savunma servisi, bir öneride bulunarak sürekli artan hasta sayısının yoğun bakım kaynaklarının karşılayabileceğinin üstüne çıkacağını söyledi. Bu durumda da sağlık çalışanlarının kimin tedaviyi alıp kimin almayacağına karar vermesi gerekiyor.

Düzenlenen taslakta, kritik nokta aşıldığında kimin tedavi alması gerektiğine dair bir öneri yer alıyor. Sunulan öneriyse 80 yaşın üzerindekilerin ve sağlık durumu kötü olanların reddedilmesi yönünde. Piedmont Sağlık Komisyonu üyesi Luigi Icardi; protokollerin, kimin tedavi alacağına yönelik zorlayıcı öncelikleri olması gerektiğini söylüyor ve “Böyle bir şeyi asla görmek istemezdim” diyor.

Bu taslağın yürürlüğe girebilmesi ve hastanelere gönderilmesi için bilim/teknik komitesinin onayından geçmesi gerekiyor. Hükûmet kaynaklarıysa benzer kriterlerin tüm İtalya’da uygulanabileceğini söylüyor. Çin’den sonra en çok vaka ve ölümün görüldüğü İtalya’daki doktorlar, sonu gelmeyen hasta akışının yoğun bakım ünitesindeki yatak kapasitesini zorladığı ve sağlık sisteminin çökeceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Açıklanan resmi rakamlara göre İtalya’da 24.747 Corona virüsü vakası ve 1.809 ölüm bulunuyor. Worldometer verilerine göre İtalya’daki hastalardan 2.335 tanesi tamamen iyileşirken 1.672 kişinin durumu kritikliğini koruyor.