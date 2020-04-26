Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Avrupa kıtasında İtalya’da büyük yıkıma yol açtı. İtalya Sivil Savunma Ajansı’nın açıkladığı verilere göre, ülkede ölü sayısı 26 bin 644'e yükseldi. Başbakan Conte, 4 Mayıs'ta koronavirüs sonrası dönem için ikinci aşamaya geçeceklerini söyledi.

İtalya, koronavirüs salgını dönemi sonrası için yeni aşamaya geçmeye hazırlanıyor. Bir süredir karantina altında bulunan İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte, söz konusu planda yol haritasına ilişkin detayları paylaştı. Conte, imalat ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri 4 Mayıs'ta yeniden açmayı planladıklarını ifade ederken, insanların toplu olarak bir arada bulunduğu restoran gibi işletmelerin ise bir süre daha kapalı kalacağını açıkladı.

Conte, ihracata yönelik bazı stratejik işletmeleri ise bu hafta açmayı düşündüklerini aktararak, ihracat yapan firmaların erkenden faaliyete geçmesinin üretim zincirinde önemli olduğunu ifade etti. Ülkedeki okulların durumuna da değinen Conte, okulların eylül ayına kadar kapalı kalacağını kaydetti ve ekledi: “Önceliğimiz ekonominin önemli parçaları olan imalat ve inşaat sektörünü 4 Mayıs'tan itibaren faaliyete geçirmek için çalışıyoruz.”

İtalya Başbakanı Conte, ikinci aşamada bazı sektörleri açmaya başlayacaklarını söyledi:

İtalya Başbakanı Conte ayrıca, karantina ve sokağa çıkma yasaklarını daha fazla uzatamayacaklarını dile getirerek, “Ülkenin sosyo-ekonomik dokusuna ciddi zarar gelebilir.” şeklinde konuştu. Conte, yeniden faaliyete başlayacak olan şirketlerin sıkı denetimlerden geçeceğini sözlerine ekledi.

Çin’in Vuhan kentinden çıkan ve dünya genelinde 205 binden fazla can kaybına yol açan koronavirüs salgını, Avrupa kıtasında ise İtalya’da adeta felaketi yaşattı. İtalya, kayıtlara geçen 26 binden fazla ölümle kıtada ilk sırada geliyor. Ülkeye ilişkin son veriler de açıklandı.

İtalya'da son 24 saatte 260 kişi daha hayatını kaybetti:

İtalya Sivil Savunma Ajansı’nın açıkladığı verilere göre, ülkede 2 bin 324 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu, toplam vaka sayısı 197 bin 675 oldu. İyileşenlerin sayısının 64 bin 928’e yükseldiği belirtilirken, durumu kritik olanların sayısı ise 2 bin 9 olarak açıklandı. Ajans, İtalya’da son 24 saat içinde 260 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 26 bin 644’e yükseldiğini bildirdi.