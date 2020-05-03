İtalya, Yarından İtibaren Normale Dönmeye Başlıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi olan İtalya’da normal hayata dönüş için ilk adımlar atılıyor. Birçok alandaki sert kısıtlamalar gevşetiliyor.

Dünya genelinde yaklaşık 3,5 milyon kişiye bulaşan ve 244 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi de İtalya. Ülkede toplam vaka sayısı 209 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı da 28 bini aşmış durumda.

Koronavirüsün sebep olduğu COVID-19 hastalığına bağlı olarak hayatını kaybeden insan sayısında dünya genelinde ikinci sırada bulunan İtalya, virüs için aldığı sıkı tedbirleri gevşetme konusunda ilk girişimini yapıyor.

Başbakanlık kararnamesiyle resmiyete kavuşan ve “virüsle yaşanacak dönem” şeklinde tanımlanan 2. aşama kapsamında ilk olarak inşaat, imalat ve toptan ticaret sektörleri işbaşı yapmaya geri dönecek. İkinci aşamayla birlikte 4,4 milyon kişinin işine dönmesi bekleniyor.

Sokağa çıkma yasağının kapsamı daraltılıyor

Zorunlu ihtiyaçlar haricinde sokağa çıkmanın yasak olduğu Güney Avrupa ülkesinde yarından itibaren (4 Mayıs) sokağa çıkma yasağının kapsamı biraz daha daraltılarak insanlara bazı yeni haklar tanınacak. İnsanlar, alışveriş ve eczane ihtiyaçlarının dışında 1 metrelik sosyal mesafeyi korumaları şartıyla aile yakınlarıyla görüşebilecekler.

Sokağa izin belgesiyle çıkabilme kuralının devam edeceği ikinci aşamada insanlar, evlerinden uzakta toplu olmamak şartıyla spor yapabilecekler. Parklar ve bahçeler de kalabalık olmaması şartıyla insanlara yeniden açılacak. Nefes darlığı olanların veya ateşi 37,5 derecenin üstünde olanların ise evde kalması gerekiyor. Ayrıca bu aşamada kamuya açık tüm kapalı alanlarda ve toplu taşımalarda maske kullanımı zorunlu hale geliyor.

Sosyal yaşamı normalleştirme çalışmaları

Roma ve Milano gibi kalabalık şehirler başta olmak üzere birçok belediye toplu taşıma araçlarındaki oturma düzeninde değişikliğe gitti. Yeni oturma düzeninde sosyal mesafe dikkate alındı. Ayrıca toplu taşıma araçlarını kullanan şoförlere de aracın yarısının dolması sonrasında başka yolcu almamaları tavsiye edildi. Bunlara ek olarak Roma Belediyesi, bisiklet ve scooter gibi araçların kullanımını artırmak için ek olarak 150 km bisiklet yolu yapılacağını açıkladı.

İkinci aşama kapsamında üniversitelerin sınıf ve amfilerinde, sosyal mesafeye uymak şartıyla sınavların ve mezuniyet sunumlarının yapılabileceği duyuruldu. Ayrıca okullar da eylül ayına kadar kapalı kalmaya devam edecek. İşten çıkarmanın yasaklanması süresi ise 5 aya çıkarıldı.

Sosyal mesafe kuralının korunması için alınan bir diğer önlem tren yolculuklarında oldu. 2. aşamayla birlikte tren seferleri yarı kapasiteyle yapılacak. Bu kapsamda alınan bir diğer önlem de şehirlerarası tren yolculuklarında ön rezervasyon koşulunun getirilmesi oldu. Kararnameye göre 11 Mayıs tarihinden itibaren kütüphane, sergi ve müzeler; 1 Haziran’dan itibaren restoran, kafe ve kuaför salonları açılacak.