Dünya devi markaları oyun ve teknoloji severlerle buluşturan Itopya'nın üçüncü mağazası, Ankara'da açılıyor. Mağazada ziyaretçileri deneyimleyebilecekleri ve satın alabilecekleri geniş bir ürün yelpazesi bekliyor.

Her ne kadar yıllar içerisinde alışveriş anlayışımızda büyük bir değişim olmuş ve neredeyse her şey online alışveriş ile kapımıza gelmeye başlamış olsa da, bir ürünü satın almadan önce mağazada deneyimlemek konu özellikle de teknoloji olunca hala büyük bir keyif. Ziyaretçilerine hem web sitesinde hem de mağazalarında bu deneyimi sunan Itopya, şimdi de Ankara'da yeni bir mağaza açıyor.

Başkent Ankara'da 1.500 m2 alana kurulan ve 4 Mart tarihinde kapılarını açacak olan mağazada birbirinden popüler IT ve gaming teknolojileri markaları ziyaretçiler ile bir araya gelecek. İstanbul Acıbadem ve Beylikdüzü mağazalarının ardından Ankara'da da oyun ve teknoloji severler ile bir araya gelecek olan Itopya'da ziyaretçiler, pek çok ürünü ilk kez deneyimleme fırsatı yakalayacak.

Dünyaca ünlü markalar Itopya Ankara mağazasındaki yerini aldı

Itopya'nın 4 Mart günü kapılarını açacak olan mağazasında MSI, ASUS, Gigabyte, Steelseries ve Razer gibi dünyaca tanınmış ve önde gelen gaming markaları yer alacak. Ziyaretçiler bu markaların ürünlerini hem diledikleri gibi deneyimleyebilecek hem de tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yepyeni bir mağaza ile buluşmuş olacak.

4 Mart'ta gerçekleşecek açılış gününe özel fırsatların da ziyaretçileri beklediği Itopya Ankara mağazasında aynı zamanda pek çok büyük markanın yeni ürünleri de ilk kez teknoloji severler ile buluşacak. Siz de mağazanın detaylarına göz atmak ve eğer Ankara'daysanız bu fırsatı değerlendirmek isterseniz, buraya tıklayarak mağaza detaylarını görüntüleyebilirsiniz.