Wie Are The Future Etkinliği 6 - 7 Ocak'ta Gerçekleşecek

İstanbul Teknik Üniversitesi IEEE öğrenci kulübü tarafından bu sene ikincisi düzenlenecek olan Wie Are The Future etkinliği, 6 ve 7 ocak'ta gerçekleşecek.

İTÜ'nün en aktif öğrenci kulüplerinden biri olan IEEE bünyesinde, bilim, teknoloji ve toplumsal kariyer gibi hayatın farklı alanlarında kadın ve erkeklerin eşitliğini & birlikteliğini ilke edinen Women in Engineering komitesi, bu sene ikinci kez Wie Are The Future etkinliğini düzenliyor.

İş dünyasından değerli katılımcıların deneyimlerini paylaşacakları etkinlikte sektörel bazda kadnının yeri ve istihdamı konuları konuşulurken bu konuda bir bilinç oluşmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Sektörel yenilikler ve gelişmeler de konuşulacak:

Sektörde cinsiyet rollerinin yanında iş insanlarının deneyimi odağında gelişmelerin ve yeniliklerin de konuşulacağı etkinlik 6 - 7 Ocak tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Siz de hem Wie Are The Future etkinliği hem de IEEE ve Women in Engineering'in diğer çalışmalar hakkında bilgi almak isterseniz buraya tıklayarak internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.