Galaksinin Koruyucuları Vol. 3 için Bekletme Kararı Alındı

Disney ve Marvel, Galaksinin Koruyucuları serisinin yazar - yönetmeni James Gunn’ın görevden alınmasının ardından filmi beklemeye aldığını açıkladı.

Marvel’ın Avengers’ın son filminin ardından yeni hikayeleri aralaması beklenen filmi Galaksinin Koruyucuları Vol. 3, yapılan açıklamaya göre beklemeye alındı. Disney’in Galaksinin Koruyucuları’nda yazar-yönetmen olarak görev yapan James Gunn’ı kovmasının ardından böyle bir karar alındı. Yapılan açıklamada Galaksinin Koruyucuları’nın kalabalık oyuncu kadrosunun şu anda farklı projelerde çalışmakta özgür olduğunu, film çekimlerinin ertelenebileceği açıklandı.

Pek çok kaynak bu hareketi “geçici” olarak tanımlarken, Disney ve Marvel ise “yeniden birleşme” olarak tanımlıyor. Bu gelişmenin Marvel Sinematik Evreni’nin planlı işleyişini ne şekilde etkileyeceği şu anda bilinmiyor. James Gunn’ın Trump’a karşı eleştirel yorumlarının ardından Trump destekçileri tarafından 2009 ve 2010’lu yıllarda attığı tweet’ler ortaya çıkarılmış, bu olayın ardından Walt Disney Studios Başkanı Alan Horn’da tepkisini göstererek ünlü yapımcıyla ilişkilerini kestiklerini belirtmişti. Gunn’ın tweet’lerinde pedofili ile ilgili “şaka” olduğu iddia edilen konular yer alıyordu. Bu sebeple Disney bu duruma karşı kayıtsız kalamadı.

Bu olayın ardından Galaksinin Koruyucuları’nda yer alan oyuncular James Gunn’a destek vereceklerini söylediler. Disney’in elinde bir sözleşme olsa da filmde yer alan Chris Pratt, Bradley Cooper, Zoe Saldana, Dave Bautista gibi yıldızların Gunn’ın yanında yer alması, yeni bir Galaksinin Koruyucuları filminin gelmesini geciktirecek gibi duruyor.