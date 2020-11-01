İzmir Depremindeki Enerji 35 Atom Bombası Gücündeydi

Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, Ege Denizi açıklarında gerçekleşen deprem hakkında önemli açıklamalar yaptı. Depremin büyüklüğünün 7 olduğunu söyleyen Ercan, yıkım gücünün ise 9 olduğunu söyledi.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz gün İzmir’de 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Bu depremin açıklanandan daha büyük olduğunu, hatta 7 büyüklüğünde olduğunu söyleyen uzmanlar, can ve mal kaybına neden olan depremle ilgili önemli verileri de açıklamaya devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, Seferihisar açıklarındaki gerçekleşen depremin büyüklüğünün 7 olduğunu söyledi.

Habertürk’ten Alper Uruş’un sorularını yanıtlayan Ercan, depremin büyüklüğünün açıklanandan neden farklı olduğunu da açıkladı. Prof. Dr. Ercan, “Öncelikle depremin büyüklüğü 7. Neden 7 onu söyleyeyim. Bir depremin büyüklüğü meydana geldiği ülkede doğru olarak bulunamaz. Bunun için en az, 600 kilometre uzaklıktaki deprem ölçüm sistemlerini kullanmanız gerekiyor. Kural budur. O nedenle daima yurt dışındaki değerler dikkate alınır. ABD bizden 10 bin km uzakta ve 7 diyor. Ruslar 7 diyor. Yunanistan 7 dedi ve Kandilli 6.9 olarak ifade etti ki bu veri doğrudur. Bu deprem 6.6 değil 7 büyüklüğünde bir depremdir.” şeklinde açıklama yaptı.

İzmir’deki depremin yıkım gücü 9

Seferihisar açıklarında meydana gelen ve bir tsunamiye de neden olan depremin yıkım gücünün 9 olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Ercan, “Benim yaptığım hesaplamalar bu yönde. Depremin ardından ortaya çıkan enerjiyi ise halkımızın daha rahat anlaması için 35 atom bombası olarak belirtebiliriz” dedi.

Bu deprem İstanbul’da yaşansaydı nasıl olurdu?

Prof. Dr. Ercan’ın açıklamalarına göre bu depremin Ege Denizi’nde gerçekleşmesi bir nevi şans oldu. “Bu deprem İstanbul’un çok yakınında olsa, on binlerce kişinin ölümünden söz ederdik. Yine bu deprem İzmir’in içinde olsaydı, yine on binlerce cana mal olurdu.” diyen Ercan, ”Çünkü İzmir'de metrekareye 1750, İstanbul'da ise 2576 kişi düşüyor. Türkiye ortalaması ise 85. O nedenle depremlerin ölümcüllüğünün İstanbul açıklarında olması durumunda ciddi boyutlarda olabileceğini belirtmek gerekir.” dedi.