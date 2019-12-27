İzmir, İkinci Xiaomi Mağazasına Yarın Kavuşuyor: Biz de Orad

Türkiye’deki resmi Xiaomi distribütörlerinden Cepport, İzmir’deki ikinci resmi mağazasını açıyor. Hem açılışa hem de yılbaşına özel indirimlerin yapılacağı mağazada bizde orada olacağız.

Xiaomi’nin Türkiye’deki mağaza sayısı günden güne artıyor. İzmir’deki ilk mağazayı Optimum AVM’ye açan Cepport, bu kez Hilltown AVM’de bir Xiaomi mağazası daha açacak. Açılış sırasında YouTube ekibimiz de orada olacak; Lütfi ve Çağdaş, Webtekno takipçileriyle bir araya gelecek.

Yılbaşı döneminde yapılacak olan açılış, daha önceki resmi Xiaomi mağaza açılışlarından da biraz daha zengin indirimlere sahip olacak. Cep telefonundan aksesuara pek çok Xiaomi ürünü, açılışa özel uygun fiyattan satışa sunulacak. Ayrıca alışveriş yapanlara da çeşitli sürprizler var.

Xiaomi Mi Store, İzmir Hilltown açılışındaki indirimler:

Redmi 10.000 mAh Powerbank: 69.99 TL

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic: 109.99 TL

Xiaomi Mi Band 4: 159.99 TL

Tüm cep telefonlarında %15 indirim,

Seçilen Xiaomi ekosistem ürünlerinde %50’ye varan indirim.

İndirimlere ek olarak kampanya süresinde alışveriş yapan ilk 35 kişi Mi Band 4, sonraki 35 kişiye de Redmi 10.000 mAh powerbank hediye edilecek. Alışveriş yapan 100. kişiye Mi True Wireless (Redmi Airdots) kulaklık, 200. kişiye de Mi Band 4 hediye verilecek.

İzmir Hilltown AVM’deki açılış 28 Aralık 2019, Saat 13.00’da gerçekleşecek. Biz de mağaza açılışında mekanda olacak ve sizinle birlikte mağazayı dolaşacağız, herkesi bekliyoruz.