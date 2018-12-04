Jaguar ve Land Rover, Cenevre Otomobil Fuarı'na Katılmayacak

Jaguar ve Land Rover markalarını bünyesinde barındıran "Jaguar Land Rover" adlı şirket, maliyetleri düşürdüklerini gerekçe göstererek 2019 Mart ayında düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı'na katılmayacak.

2019'da düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı'na katılımlar birer birer azalıyor. Daha önce Ford ve Volvo, fuara katılmayacaklarını açıklamışlardı. Jaguar Land Rover, bu iki firmanın ardından fuara katılmayacak üçünçü otomobil markası oldu.

Autocar'a konuşan şirket yetkilisi: "Her otomobil fuarının verimliliğini bireysel olarak inceliyoruz" ifadelerini kullandı.

Jaguar Land Rover, şu sıralar Çin'deki gümrük fiyatlandırmalarına mesai harcıyor. Şirketin Ocak-Ekim arası satışlarında %4'lük düşüş gözlemlendi. Satışlar özellikle Çin özelinde büyük düşüş gösterdi. Sadece Eylül ayında, %49 oranla satış düşüşü yaşandı.

Çin'deki durum hakkında açıklama yapan şirket, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Çin'deki işimizi geliştirmek için bir geri dönüş planı uyguluyoruz. Satış ağımızla yakın bir biçimde çalışarak ve arz talep dengesini mevcut pazar koşulları için dengeleyerek sağlıklı bir geleceğe ulaşacağız."

Ford da daha önce Cenevre Otomobil Fuarı'na katılmayacağını açıklamış ve fuar tarihinin araç lansman tarihiyle uymadığını gerekçe göstermişti.