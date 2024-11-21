Nothing, Jaguar’ın yeni logosunu tiye alarak sosyal medyada dikkat çeken bir gönderi paylaştı ve markanın yeni kampanyasına göndermede bulundu.

Jaguar’ın yeni marka yenileme süreci, dikkatleri üzerine çekti. “Copy Nothing” sloganı ile duyurulan bu kampanya tartışmalara yol açtı. Bunun üzerine Nothing, sosyal medya üzerinden espirili bir tepki gösterdi.

Jaguar, “Copy Nothing” sloganı ile yeni reklam kampanyasını başlatmıştı. Markanın sadeleşen logosu ve vurguladığı unsurlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Nothing’den ironik bir paylaşım geldi

Jaguar’ın otomobillerinden ziyade başka temalara vurgu yapan bu kampanya çoğu kişi tarafından eleştirildi. Nothing, Jaguar’ın logosuna benzer bir tasarımı sosyal medya profilinde kullandı.

Şirket ayrıca biyografisine “Copy Jaguar” yazarak bu yeni marka yaklaşımına göndermede bulundu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle karşılanan bu ironik paylaşım, markanın yaratıcılığını ve espri anlayışını öne çıkararak dikkatleri üzerine çekti.