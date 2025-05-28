Jahrein'in YouTube Kanalı Türkiye'de Erişime Engellendi

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Jahrein'in YouTube Kanalı Türkiye'de Erişime Engellendi
Jahrein kullanıcı adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç'un YouTube kanalına Türkiye'de erişim engeli getirildi.

'Jahrein' kullanıcı adıyla tanınan yayıncı Ahmet Sonuç'un çoğunlukla yayın kesitlerini paylaştığı 'Jahrein' isimli YouTube kanalına Türkiye'de erişim engeli getirildi.

İlk olarak İfade Özgürlüğü Derneğinin (İFOD) duyurduğu erişim engeli kararı sonrası YouTube tarafından bahsi geçen kanal Türkiye'den erişilemez hâle geldi. Kanala yüklenen videolar da Türkiye'den izlenemiyor.

Kararın gerekçesi açıklanmadı

657 bini aşkın abone 200 milyonu aşkın görüntülenmeye sahip YouTube kanalına getirilen erişim engeline yönelik gerekçe de açıklanmış değil.

Gelişmeyi şahsi Instagram hesabı üzerinden paylaşan Ahmet Sonuç, YouTube'un tarafına gönderdiği mail'i paylaşarak "YouTube'un başından beri açık olan Jahrein kanalım Türkiye'ye kapatıldı." ifadesini kullandı.

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