YouTube, TV ve konsol uygulamasında abonelik sayfasıyla ilgili önemli bir güncelleme yaptı. Artık bu sayfalarda Shorts videolar en üstte yer almaya başladı. Bu güncellemeye kullanıcılardan tepki geldi.

Dünyanın en büyük video platformlarından biri olan YouTube; TikTok ve Instagram Reels rakibi kısa video formatı Shorts’a büyük önem veriyor ve bu tarz videoları öne çıkarmaya çalışıyordu. Şimdi ise uygulamanın televizyon sürümünde Shorts’larla alakalı gelen bir yenilik, kullanıcılardan tepki çekti.

Şirket, YouTube’un konsol ve TV sürümlerinde özellikle abonelikler kısmını ilgilendiren güncellemeler yaptı. İlk olarak geçen ay duyurulan ve son zamanlarda yeni yeni kullanıcılara gelen güncellemelerin ardından Shorts videolar, aboneliklerin olduğu sayfalarda öne çıkarılmaya başladı.

TV ve konsollarda Shorts videolar, artık abonelik sayfasında en üstte yer alıyor

*9to5Google tarafından alınan bir ekran görüntüsü.

Yani kullanıcılar TV’lerindeki veya konsollarındaki YouTube uygulaması üzerinden bu sayfaları açtığında karşılarına ilk çıkan kısım, Shorts videolar olarak değiştirildi. Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere artık direkt olarak sayfanın en üst kısmında Shorts videolar gösteriliyor.

Tabii ki videoların başkalarının Shorts’ları olmadığını söylemek gerek. Sadece abone olduğunuz kanalların Shorts videoları gösteriliyor. Daha öncesinde Shorts videolar, normal akışta aralara yerleştiriliyor ve daha doğal bir görünüm sunuyordu. Ancak şirket, bu içeriklere öncelik vermek için onları üste taşıdı.

Kullanıcılardan tepki geldi

Bu değişikliğin farklı tepkiler aldığını söyleyebiliriz. Bazı kullanıcılar, normal uzunluktaki videoların başlıklarını görmeyi engellemesi, kapak fotoğraflarını kesmesi gibi nedenlerden dolayı beğenmemişler. Ancak iyi tarafından bakanlar da var. Öyle ki sadece en üstte Shorts video gösterilmesi, sayfanın başka kısmında yer almayacakları anlamına geliyor.

Kısacası şirket, Shorts videolara uygulamasının her tarafında öncelik vermeye hız kesmeden devam edecek gibi. Peki siz bu değişiklik için ne düşünüyorsunuz? Televizyonunuzdaki YouTube uygulamasından video ararken en üstte Shorts videolar çıkmasından memnun kalır mısınız? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.