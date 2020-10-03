Daniel Craig'in son kez James Bond olarak karşımıza çıkacağı No Time To Die, bugünkü açıklamayla Nisan 2021'e ertelendi. Yapımcılar, filmin dünya çapında daha fazla izlenmesini sağlamak için böyle bir karar aldı.

Normal şartlarda geçtiğimiz nisan ayında vizyona girmiş olması gereken No Time To Die, koronavirüs nedeniyle ağır zarar gören sinema sektöründe çıkış yapamayan bir diğer filmdi. Filmin vizyon tarihi geçtiğimiz haftalarda 20 Kasım olarak güncellenmiş, film için bir de fragman paylaşılmıştı.

No Time To Die, James Bond serisinin önemli oyuncusu Daniel Craig'i son kez James Bond olarak göreceğimiz son film olacak. Bu nedenle film, James Bond hayranları için büyük önem taşıyor. Bugünse tüm James Bond hayranlarını ve filmi bekleyenleri üzecek yeni bir açıklama yapıldı.

No Time To Die, 2021'e ertelendi:

Bugün yapılan açıklamayla birlikte Daniel Craig'li son James Bond filmi No Time To Die'ın vizyon tarihi yeniden ertelendi. Açıklamaya göre 20 Kasım'da vizyona girmesi planlanan film, 2 Nisan 2021 tarihinde vizyona girecek. Kısacası film, orijinal vizyon tarihinden tam bir yıl sonra vizyona girmiş olacak.

Erteleme kararını duyuran MGM, Universal ve Bond yapımcıları, Michael G Wilson ve Barbara Brocolli, filmin dünya çapındaki seyirciler tarafından izlenmesi için ertelendiğini açıkladı. Yapımcılar, erteleme kararının hayranlar için hayal kırıklığı yaratabileceğini de açıklamalarına ekledi.

No Time To Die'ın çekimleri yapımcılara 200 milyon dolara patlarken birkaç milyon dolar da filmin tanıtımına harcandı. Haberlere göre stüdyo, 2020'nin başlarında filmi erteleyince milyonlarca dolar zarara uğradı. Bond serisinin dünya çapındaki ünü nedeniyleyse yapımcılar, filmi daha güvenli bir zamana aktararak izleyicilerin güvenli hissetmelerini amaçladı.

No Time To Die'da James Bond'u canlandıran Daniel Craig'e Lea Seydoux, Jeffrey Wright, Ben Whishaw, Ralph Fiennes, Lashana Lynch ve Naomie Harris eşlik edecek. Filmin kötü adamı olarak Bohemian Rhapsody ile En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Rami Malek'i izleyeceğiz.