Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından 20 Ocak'ta Ay'a yumuşak inişi gerçekleştirilen modülün güneş panellerindeki sorunun çözüldüğü açıklandı.

Uzay çalışmalarına devam eden ülkeler arasında yer alan Japonya, Ay'a bir modül göndermiş ve modülün yumuşak iniş yapmasını sağlamıştı. İnişin ardından aracın güneş panelleri yanlış yöne baktığı için araç uyku moduna alınmıştı. Güneş'in açısının değişmesinin ardından araçtan yeniden sinyaller gelmeye başladı.

Ne kadar süre keşif yapabileceği bilinmiyor

Kısaca SLIM adı verilen araçla birlikte Japonya, ABD, Sovyetler Birliği, Çin ve Hindistan'ın ardından bunu başaran beşinci ülke olmuştu. Araç, uyku moduna alınmadan önce kendi son durumu ile ilgili ayrıntıları, Ay yüzeyine inişiyle ilgili görüntüleri ve verileri iletmeyi başarmıştı. JAXA ekibi konuyla ilgili olarak "Çok sayıda verinin elde edildiğini teyit ettikten sonra rahatladık ve heyecanlanmaya başladık." açıklamasını yapmıştı.

SLIM ayrıca yanında taşıdığı iki küçük keşif aracını da inişten hemen önce fırlatmayı başardı. Modülün üstünde bu iki araç dışında, Ay'ın jeolojik yapısının incelenmesi amacıyla bir kızılötesi kamera bulunuyor. Japonya, bu görev ile birlikte Ay'da su ve insan yaşamı için gerekli diğer maddelerin izlerini bulmaya çalışıyor. Ayrıca Ay'ın engebeli kutuplarının da keşfedilebilmesi amaçlanıyor. Projenin 20 yılı aşkın bir geçmişi bulunuyor.

Ay'a inişlerde tarihler büyük önem taşıyor

Ay'ın günleri gezegenimizdekinden biraz farklı. Araçlar genel olarak, Güneş'in doğu ufkunda yükseldiği Ay gününün erken saatlerinde indirilmeye çalışılır. Böylece bize göre iki hafta süren bir gündüz sürecinde Güneş'ten yararlanılır. Bu gündüzün ardından da iki haftalık bir karanlık süreci başlar.

JAXA, NASA'nın Artemis programı kapsamında Ay'a gelecek birkaç yıl içerisinde de bir astronot yollamaya hazırlanıyor.