Japon Hız Canavarlarının İnanılmaz Fotoğrafları

Japonya oldukça farklı bir ülke. Kültürü, dili, sosyal yapısı gibi pek çok alanda genel bir sıradışılık söz konusu. Ülkeden çıkan pek çok şey dünyayı sarsa bile Japon kalmaya devam ediyor. (Hello Kitty hariç, şirkete göre Kitty Japon değil, İngiliz.)
Değişmeyen şey ise lüks otomobil sevgisi. Bu fotoğraflara bakınca kendinizi Japonya’da geçen bir yarış oyununun içinde zannedeceksiniz.İşte Japonya'nın süper otomobilleri
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Bi' de Beni Tek Çek