Japonya'da Mutasyona Uğramış Koronavirüs Tespit Edildi

Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde, yeni bir koronavirüs mutantı tespit edildi. 396 kişide görülen mutant virüsün kaynağının Japonya olmadığını düşünen uzmanlar, bu mutant virüsün Brezilya, İngiltere ve Güney Afrika'da görülenlere benzediğini ancak aynı olmadığını söylüyorlar.

2020 yılından beri hayatımızı esir alan koronavirüs pandemisi, yaşantımızı hız kesmeden etkilemeye devam ediyor. Bir süre önce aşı çalışmalarının tamamlanmasıyla rahat bir nefes alan insanlar, sonrasında gelen Brezilya, İngiltere ve Güney Afrika kaynaklı mutant virüslerle yeniden endişeye kapılmıştı. Şimdiyse yeni bir mutasyon daha tespit edilmiş durumda. Yeni mutant virüsün görüldüğü yer ise Japonya.

Japonya Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü tarafından yapılan açıklamalara göre ülke genelindeki 396 kişi, koronavirüsün yeni bir türüne yakalanmış durumda. Yetkililerin açıklamalarına göre Tokyo ve civarlarında görülen bu mutant virüs, daha önce tespit edilen mutant virüslere benzerlik gösteriyor olsa da tamamen aynı değil.

Japonya'daki mutant virüsün kaynağı, farklı bir ülke olabilir

Japonya Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü yetkililerinden Saito Tomoya'nın yaptığı açıklamalara göre virüsün esas kaynağı, Japonya olmayabilir. Ancak bunu konuşmak için erken olduğunu belirten Tomoya, ellerinde yeterli veri olmadığını ve mutant virüsle ilgili bilgi edinmeye çalıştıklarını ifade ediyor. Tomoya'ya göre tespit edilen mutant virüs, salgının seyrini tümünden etkileyebilecek düzeyde değil. En azından şimdilik...

Japonya'da 396 kişide görülen mutant koronavirüs, dünya genelindeki uzmanları da tedirgin ediyor. Otoriteler, bu mutant virüsün bulaşıcılık durumunu artırabileceğini ve bugüne dek geliştirilen aşıların, bu mutant virüse karşı etkisiz olabileceklerini düşünüyorlar. Ancak bu konuyla ilgili de şu an için netleşmiş bir şey bulunmuyor.