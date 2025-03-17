Teknoloji ve inovasyon deyince de Japonya! İnsansız nakliye için geliştirilen konveyör kemer yolu, Japonların yeni hünerleri arasında.

Âdeta geleceğin lojistik çözümlerine kapı aralayacak bu sistem, insan müdahalesi ve araç olmadan yükleri taşıyacak.

Japonya, ciddi teslimat sürücüsü sıkıntısı ve artan yük talebi ve maliyetler nedeniyle yaklaşan krizi çözmek için geliştirdiği konveyör kemer yolu ile bir kere daha devrim yaratmaya hazırlanıyor.

Japonya, coğrafi ve demografik zorlukları aşmak için sürekli olarak yenilikçi çözümler üretiyor.

İşte tam da bu noktada devreye konveyör kemer yolu giriyor. Sistem, temelde bir tür taşıma bandı gibi çalışacak ancak geleneksel yöntemlerden çok daha akıllı ve etkili.

Proje, Tokyo ile Osaka arasındaki yaklaşık 500 kilometrelik mesafede günde 25 bin kamyonluk yük taşımacılığını gerçekleştirmek için Autoflow-Road isimli ileri teknoloji ürünü otomatik taşıma bandı ağından oluşuyor.

Konveyör kemer yolu, özellikle büyük ölçekli üretim tesislerinde ve depolarda kullanılacak.

Sistem, yüklerin bir noktadan diğerine otomatik olarak taşınmasını sağlayacak. Bu sayede insan gücüne olan ihtiyaç büyük ölçüde azalacak.

Ayrıca sistemin hata payı da oldukça düşük. Yani yanlış yere giden bir paket veya zarar gören bir yük neredeyse yok denecek kadar az. 24 saat çalışacak olması da cabası.

Amazon paketlerinden yiyecek veya günlük ihtiyaçlara kadar her ürünü taşıyabilecek akıllı paletler tasarlanacak.

İnşaat maliyetleri ise her tünel için 48 milyon ila 550 milyon dolar arasında değişecek. Hükûmet tabii ki bunun için de kaynak arayışında. Yalnız patronun çıldırdığını söyleyelim çünkü 2027’de test sürüşüne başlamayı hedefliyorlar.

Peki, bu sistem tam olarak nasıl çalışacak?

Konveyör kemer yolu, bir dizi motor ve sensörle donatılacak. Sensörler; yüklerin boyutunu, ağırlığını ve varış noktasını tespit edebilecek. Daha sonra bu bilgiler doğrultusunda yükler otomatik olarak doğru yöne yönlendirilecek.

Sistem, aynı zamanda enerji verimliliği konusunda da oldukça başarılı. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarıyla entegre çalışabilmesi çevre dostu bir çözüm sunacak.

Bir yandan projenin sera gazı emisyonlarını azaltacak olmasının da altı çiziliyor. Hava kalitesinin iyileşmesinin yanı sıra lojistik sektörünün karbon ayak izi de azalacak.

Bunun yanı sıra orta şeritler veya tüneller ile mevcut yol alanın kullanımı da optimize edilecek.

Sonuç olarak Japonya, bir kez daha teknoloji ve inovasyon alanında sınırları zorluyor ve bizlere geleceğin nasıl şekilleneceğine dair ipuçları vermeye devam ediyor.

Bak sen şu Japon işine: