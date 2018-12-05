Bu ayın da Euro NCAP test sonuçları süprizlerle dolu. Dokuz aracın değerlendirildiği testte Jeep Wrangler ve Fiat Panda şaşırttı.

Bu ayki European New Car Assessment Program’da güvenlik testine tabi tutlan 9 araç vardı. Bu araçların arasından Audi Q3, BMW X5, Hyundai Santa Fe, Jaguar I-PACE, Peugeot 508 ve S60 beş yıldız almayı başardı. Şaşırtıcı sonuçlar ise Jeep Wrangler ve Fiat Panda’dan geldi.

Jeep Wrangler sadece tek yıldız alabildi. Modern güvenlik sistemlerine sahip olmayan Avrupa versiyonu, sadece emniyet kemeri uyarısı ve sürücü hız limitleme aracına sahip. Araçta ön sürücü hava yastığı, ön yolcu hava yastığı, baş yan yastıkları ve yan göğüs yastıkları bulunuyor.

Fiat Panda ise hiç yıldız alamadı. Daha önce hiç yıldız alamayan sadece bir araç olmuştu, o da 2017 Fiat Punto idi. Fiat’ın can güvenliğine pek de önem vermediğini söylemek sanırım yanlış olmaz. Fiat Panda’da sadece emniyet kemeri hatırlatıcısı var. Şerit takip sistemi, hız asistanı, otomatik acil durum frenleri gibi güvenlik önlemleri ise hak getire, opsiyonel olarak bile sunulmuş değiller.

Euro NCAP, 2018 yılında üretilen ama herhangi bir otonom fren sistemi ya da şerit takip yardımcısı olmayan araçların varlığını hayal kırıklığı olarak nitelendirdi.

Diğer araçlar ise 5 yıldız almalarına rağmen kusursuz değiller. Hyundai Santa Fe’nin panaromik çatılı versiyonunda yan hava yastıkları parçalanırken, BMW X5’lerde geçen yıl ortaya çıkan diz hava yastığının yerinin yanlış olması sorunu devam ediyor.