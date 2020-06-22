Efsanevi çizgi roman sanatçısı ve DC Comics'in Creatif Direktörü Jim Lee, koronavirüs salgınından etkilenen insanlara yardımcı olmak için başlattığı çizim kampanyası kapsamında şimdi de Ben Affleck'in Batman’ini çizdi. Her zamanki gibi eBay’de açık artırmaya çıkan poster, 10 bin dolardan fazla teklif almış durumda.

DC Comics'in Yayıncı ve Creatif Direktörü olan efsanevi illüstrasyon sanatçısı Jim Lee, ABD’de koronavirüs salgınından etkilenen insanlara destek olmak amacıyla 60 günde 60 çizim bitirmeyi ve posterlerden elde ettiği gelirleri bu zorlu süreçte maddi zorluklar yaşayan kişilere bağışlamayı vaat etmişti.

Öncelikli amacı karantina tedbirleri kapsamında kapanan ve iş yapamayan çizgi roman dükkanlarına yardım etmek olan Güney Koreli çizgi roman sanatçısı, serinin 47’inci halkasında Ben Affleck’in 2016 yapımı Batman v Superman: Dawn of Justice filminde giydiği zırhlı kostümü çizdi.

60 günde 60 çizim sözü veren efsanevi çizgi roman sanatçısı Jim Lee, Batman ile kampanyasını sürdürdü

Online perakende sitesi eBay’de açık artırmaya çıkan “ARMORED BATMAN” adındaki poster için verilen maksimum teklif şimdiden 10 bin dolar barajını geçmiş durumda. Bir başka ünlü çizgi roman sanatçısı Walt Simonson’un yakın zamanda Thor’u resmettiği bir çizim için verilen teklif ise 15 bin dolara ulaştı. Söz konusu posterden elde edilen gelir de, yine çizgi roman dükkanlarına gidecek.

Olağanüstü çizim yeteneği ile her zaman olduğu gibi ortaya muazzam bir şaheser çıkaran Lee, çizimde sulu boya, geleneksel kalem ve mürekkep kullandığını söyledi. Kampanyanın 13 gün içinde sona ereceğini belirten efsanevi çizgi roman sanatçısı, “Eğer bağış eğlencesine katılmak isteyen bir sanat koleksiyoncusuysanız, bunlar son çizimler” dedi.

Jim Lee ve Walt Simonson'un çizimlerine verilen teklifler sırasıyla 10 bin ve 15 bin doları geçmiş durumda

eBay açık artırması sonucunda elde edilecek gelirin kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu Binc Foundation aracılığıyla pandemi sırasında finansal zorluk yaşayan çizgi roman dükkanlarına gideceğini ifade eden Lee, imkanı olan herkesi kampanyayı desteklemeye çağırdı.

Frank Miller, Bill Sienkiewicz ve Walt Simonson gibi çizgi roman dünyanın bazı efsanevi sanatçılarının aynı amaçla çeşitli bağış kampanyaları düzenlediğini ifade eden Lee, herkesin bir şeyler yapmak için harekete geçtiğini görmekten çok mutluluk duyduğunu belirtti.