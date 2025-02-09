Dünyanın en yüksek binaları denince aklımıza genellikle Burj Khalifa, Shanghai Tower veya Petronas İkiz Kuleleri geliyor ancak Jin Mao Kulesi, 1990’ların sonunda Asya’nın en iddialı gökdelenlerinden biri olarak inşa edilmişti ve büyüleyici detaylarıyla hâlâ ilgi çekmeye devam ediyor.

Modern mühendislik ve geleneksel Çin mimarisinin ustalıkla harmanlandığı bu kulede, birçok ilginç özellik de mevcut.

8 rakamının Jin Mao için neden bu kadar önemli olduğundan tutun da depremlere karşı dayanıklılık ve iç yapısıyla ilgili detaylandıracak pek çok başlık var. O zaman başlayalım!

Jin Mao’nun büyüklüğü ve teknik özellikleri

Şanghay’ın Lujiazui finans bölgesinde yükselen Jin Mao, tam 420,5 metre yüksekliğinde ve 88 katlı bir dev yapı. 278.707 metrekarelik bir alanda bulunuyor ve içinde ofisler, lüks bir otel, restoranlar ve gözlem katı gibi farklı bölümler yer alıyor.

1999’da tamamlandığında Çin’in en yüksek binasıydı. Tabii zamanla Shanghai Tower ve Shanghai World Financial Center gibi gökdelenler tarafından geçilmiş olsa da hâlâ şehrin en ikonik yapılarından biri olarak kabul ediliyor.

Depreme ve tayfunlara karşı dayanıklı.

Sık sık doğal afetlere maruz kalan bir şehirde 420 metrelik bir binayı ayakta tutmak için tabii ki büyük mühendislik başarıları gerekiyor.

Kule, tahmin edersiniz ki şiddetli rüzgâr ve depremlere dayanıklı şekilde inşa ediliyor. Bunu sağlamak için de güçlü çelik kolonlarla desteklenen beton bir çekirdek yapılıyor. Rüzgârın etkisini en aza indirmek için de aerodinamik bir yapıya sahip.

Özel titreşim sönümleme sistemleri sayesinde de en şiddetli fırtınalarda bile binada yalnızca hafif salınımlar hissediliyor. Yani Jin Mao sadece estetik olarak değil, mühendislik açısından da oldukça ileri düzey bir yapı.

Dış cephesinde cam, paslanmaz çelik, granit ve alüminyum gibi farklı malzemeler kullanılan binanın tahmini maliyeti ise 530 milyon dolar.

Çin felsefesi ile modern mühendislik buluşturulmuş.

Çin mimarisinden esinlenerek inşa edilen Jin Mao Kulesi’nin en dikkat çekici yanı, Çin kültüründe şans getirdiğine inanılan "sekiz" rakamının mimarinin her detayına işlenmiş olması.

Binanın 88 katlı olması da bu açıdan tesadüf değil. Sekiz rakamı, refah ve bolluk anlamına geliyor ve Çin’de en uğurlu sayılar arasında yer alıyor.

Sadece toplam kat sayısıyla da bitmiyor. Katlar yukarı doğru daralan sekiz bölümlü bir yapı hâlinde inşa edilmiş yani bina, 16 katlı bir taban üzerine, daha küçük bölümler hâlinde yükselen bir piramit şeklinde tasarlanmış.

Karşılaşılan yapı formu, geleneksel Çin pagodalarını andırıyor ve gökyüzüne doğru zarif bir yükseliş hissi de veriyor. Bunun yanı sıra aslında binanın bu şekilde tasarlanmasıyla rüzgâr direnci de sağlanıyor ve binanın dengesi korunuyor.

8’in önümüze çıkan son detayı ise binanın resmî açılış tarihi. 28.08.1998’de açılsa da 1999’da tam olarak faaliyete geçiyor.

Dünyanın en heyecan verici asansörlerinden birine sahip.

Jin Mao Kulesi'ne çıkan ziyaretçiler için en etkileyici deneyimlerden biri de ultra hızlı asansörler. Binada 61 tane asansör bulunuyor ve en hızlı olanları saatte 540 metre hızla hareket ediyor.

Bu da demek oluyor ki binanın zemin katından 88. kattaki gözlem katına ulaşmak sadece 45 saniye sürüyor yani asansöre bindikten sonra göz açıp kapayıncaya kadar Şanghay’ın muhteşem manzarasına ulaşılıyor.

Her katında başka bir detay var.

Jin Mao Kulesi’nin 88. katında bir gözlem terası yer alıyor ve şehrin panoramik görüntüsünü izlenebiliyor. 340 metre yükseklikten bakılan şehir, özellikle gece saatlerine kentin neon ışıklarıyla farklı bir deneyim yaşatıyor.

Asıl heyecan verici deneyim ise "Skywalk" adı verilen cam platformda yürümek oluyor. Binanın tepesinde, herhangi bir korkuluk olmadan cam bir yüzeyde yürümek için birçok kişi burayı tercih edebiliyor.

Jin Mao Kulesi’nin 53. katından 87. katına kadar uzanan bölümü, dünyaca ünlü Grand Hyatt Şanghay Oteli'ne ev sahipliği yapıyor. Otel, uzun bir süre dünyanın en yüksek oteli ünvanını elinde tuttu. Şehrin üzerinde yemek yemek isteyenler ise 87. kattaki bar ve restoranı tercih edebiliyor.

Eğer yolunuz bir gün Şanghay’a düşerse Jin Mao’yu ziyaret ederek tüm bu anlattıklarımızı yakından görebilirsiniz. Artık şehrin en yüksek binası olmasa da mimari zarafeti ve mühendislik başarılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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