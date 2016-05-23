Beyazperdeye geri dönmeye hazırlanan John Wick’in üçüncü filminin ilk resmi posteri ortaya çıktı. Posterle beraber filmin adı da belli oldu.

John Wick hayranları uzun zamandır filmden bir fragman bekliyorsa da şimdilik posterle yetinmek zorundalar. En azından poster sayesinde filmin adını öğrenmek mümkün. Ayrıca hareketli bir poster olması da hayranları heyecanlandırmaya yetecek gibi gözüküyor.

Posterde Keanu Reeves, Continental’daki suikastçiler birliğinin girişindeki cam kapının önünde duruyor. Kapının üstünde ise “excommunicado” ifadesi yer alıyor. Bu sözcük, birlikle ilişiği kesilme, organizasyon dışında bırakılma, üyelikten çıkarılma gibi anlamlara geliyor. Yani bir anlamda John Wick’in filmdeki durumunu temsil ediyor.

Filmin adı ise John Wick: Chapter 3 - Parabellum olarak gözüküyor. Parabellum, zamanında Alman ordusunda kullanılan ve omuz desteği sağlayan bir dipçiğe sahip otomatik bir silahın adı. Mayıs 2019'da gösterime girecek filmde Keanu Reeves’in yanı sıra Halle Berry, Ian McShane ve Lawrence Fishburne yer alacak.

Serinin arkasındaki önemli isimlerden Chad Stahelski, Parabellum’dan ne beklediğini açıkladı. Stahelski, bu filmde amaçlarının daha büyük bir hedefin peşinden gitmek değil dünyadaki karışıklıkları daha net göstermek olduğunu söylüyor. İkinci filmde zaman ayıramadıkları ya da atladıkları detayları ve New York’un farklı kısımlarının iç dinamiklerini filme yansıtmak, yönetmenin ilk amacı oldu.

John Wick: Chapter 3 - Parabellum 16 Mayıs’ta sinemalarda olacak.