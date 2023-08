John Wick evreninde geçecek Peacock dizisi The Continental'dan ilk fragman yayınlandı. Üç bölümden oluşacak dizi, yine aksiyona doymamızı sağlayacak.

Keanu Reeves’in başrolde yer aldığı aksiyon türündeki John Wick, şüphesiz günümüzün en popüler film serilerinden biri. Serinin yeni filmi John Wick: Chapter 4, mart ayında vizyona girmiş ve tüm dünyada büyük ilgiyle izlenmişti.

John Wick evreninde geçecek yan dizi The Continental: From the World of John Wick de büyük merakla bekleniyordu. Peacock, bugün dizinin ilk fragmanını paylaştı.

The Continental fragmanı

Yaklaşık 3 dakikalık fragman, ünlü aktör Mel Gibson’ın da yer alacağı dizide nelerle karşılaşacağımız hakkında bizlere fikir veriyor. The Continental’da de tıpkı serinin filmlerindeki gibi izlemeye doyamayacağımız aksiyon sahnelerinin yer alabileceğini görebiliyoruz.

The Continental dizisi, bizleri 1970’li yılların New York’una götürerek seriye aşina olanların tanıdığı, suikastçıların oteli The Continental’in kökenlerine odaklanacak. Bunu da filmlerde otelin başındaki isim olan Winston karakterinin gençliğinin gözünden yapacak.

Genç Winston Scott karakterini Colin Woodell canlandıracak. Mel Gibson’ı ise suç patronu Cormac olarak göreceğiz. Bunun yanı sıra kadroda Nhung Kate, Katie McGrath, Peter Greene, Ayomide Adegun, Ben Ronson, Jessica Allain gibi isimler yer alıyor. Dizinin yaratıcılığını ise Greg Coolidge, Shawn Simmons, Kirk Ward üstleniyor.

The Continental çıkış tarihi

The Continental, 3 bölüm olarak Peacock’ta yayınlanacak. Dizinin ilk bölümü 22 Eylül, ikincisi 29 Eylül, üçüncüsü ise 6 Ekim’de çıkacak.