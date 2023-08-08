Açlık Oyunları serisinin yeni filmi olacak Kuşların ve Yılanların Şarkısı'ndan karakterlere bir bakış atmamızı sağlayan tanıtım fragmanı paylaşıldı.

Hem kitapları hem de filmleriyle dünyanın en popüler serilerinden biri olmayı başaran Açlık Oyunları, yepyeni bir filmle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yeni film, Suzanne Collins’in 2020’de yayınlanan kitabıyla aynı ismi taşıyan “Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı” olacak.

Hayranların heyecanla beklediği filmden ilk fragman birkaç ay önce yayınlanmıştı. Lionsgate, bugün de filmin yepyeni bir tanıtım fragmanını yayınladı.

İşte yayınlanan teaser

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Yaklaşık bir dakikalık tanıtım fragmanı, filmdeki karakterlere kısa bir bakış atmamızı sağlıyor. Kuşların ve Yılanların Şarkısı, Başkan Snow olarak da bilinen, ilk serilerde Donald Sutherland tarafından canlandırılan Coriolanus Snow karakterinin gençliğine odaklanacak. Yapım, önceki filmlerin 64 sene öncesinde geçecek. Hikâyede Snowun, 10. Açlık Oyunları sırasında Lucy Gray Baird isimli karakterin akıl hocası olarak seçildiğini göreceğiz.

Fragmanda da yer alan Snow karakterini Tom Blyth canlandırıyor. Bunun yanı sıra Peter Dinklage, Hunter Schafer, Rachel Zegler, Viola Davis, Jason Schwartzmann gibi birbirinden ünlü isimler de filmin kadrosunda var. Yönetmen koltuğunda ise daha önceki filmlerde olduğu gibi Francis Lawrence oturuyor.

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı, 17 Kasım 2023 tarihinde vizyona girecek.

Filmin daha önce yayınlanan fragmanı: