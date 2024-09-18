Yükseklik, ölümcül olabiliyor ancak bu ölümcüllük, pek çok faktöre bağlı. İçeriğimizde, bu faktörleri ve düşüşlerin metreye bağlı olarak ölümcüllük istatistiklerini anlattık.

Yükseklik, pek çok insanın ortak korkusu. Sonuçta yüksekten düştüğünüzde ucunda ölüm olabiliyor.

Peki bu yükseklik tam olarak ne kadar? Kaç metreden düşersek hayatta kalırız, kaç metreden düşersek hayatımızı kaybederiz?

Çokça, yüksekten düşüp hayatta kalma vakası var.

Vesna Vulovic

2023 senesinde Grand Kanyon’un kuzey kenarında 30 metreden düşen 13 yaşındaki bir çocuk hayatta kalabilmişti ve tüm dünya şaşkına dönmüştü. 1970’lerde ise 10 bin metreden paraşütsüz düşen hostes Vesna Vulovic sağ kurtulmuştu.

1971'de 4 bin metre yükseklikten düşen Wairata, paraşütü açılmadığı için yere çakılmasına rağmen hafif yaralarla kurtulmuştu. Üstelik bunlar gibi vakalardan çokça var.

Bir düşüşün ölümcül olup olmayacağını belirleyen birden fazla faktör var.

Nasıl düştüğünüz ve yere nasıl indiğiniz de hayatta kalma şansınızı önemli ölçüde etkiliyor. En kötü senaryo, başınızın üzerine düşmeniz. Ayaklarınızın üzerine düşmek, hayatta kalma şansınızı artırabilir ancak bu durum da başka faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Düşülen yüzey de önemli. Yumuşak zeminlere düşmelerde ölüm oranı daha düşükken beton gibi sert zeminlere düşmeler daha ölümcül sonuçlar doğuruyor.

Bunların yanı sıra 65 yaş ve üstü kişiler düşmelerde daha yüksek ölüm oranına sahipken 15 yaş altı ve 15-24 yaş arası gençler de yüksek risk grubunda.

Hatta cinsiyetin bile etkisi var. Erkeklerin kadınlardan daha fazla ölümcül düşme yaşadığı biliniyor.

En önemli faktör ise yükseklik.

15 metre (ortalama 4 kat) yükseklikten düşen birinin hayatta kalma olasılığı %50 ancak karaciğer, dalak, akciğer yaralanmaları ve kaburga kırıklarının yaşanması muhtemel.

18 metre üzerindeki düşüşlerin ise çoğu ölümcül. Öte yandan, 24 metreden daha fazla yükseklikten düşüp hayatta kalmak mucize denebilecek cinsten, sadece %10 yaşama ihtimali var.

Kısacası her ne kadar istisnai vakalar olsa da istatistikler gösteriyor ki 18 metrenin üstündeki düşüşlerin çoğu ölümle sonuçlanıyor.

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