Kadınların 8000 Yıl Önce de Zanaatkar Oldukları Ortaya Çıktı

Şu anda iş hayatında aktif rol oynayan kadınlar, yapılan araştırmalara göre bundan 8000 yıl önce de tarım ve atölyelerde çalışıyorlarmış.

Geçtiğimiz yıl Eskişehir’in İnönü ilçesi yakınlarında bulunan Kanlıtaş Höyüğü’nde yapılan kazılarda M.Ö 6000 yılına ait çeşitli iskeletlere rastlandı. 2013 yılından bu yana araştırılan bölgede, 8000 yıllık kadın iskeletleri bulundu. Yapılan araştırmalara göre bu kadın iskeletleri, 8000 yıl önce kadınların atölye ve tarım alanlarında çalıştığını kanıtlıyor.

İç Batı Anadolu’nun en eski yerleşim yeri olan Kanlıtaş Höyüğü, uzun bir süredir Anadolu Üniversitesi araştırmacıları tarafından inceleniyor. Geçmişe ait birçok önemli verinin toplandığı kazılar, kadınların çalışma hayatındaki önemini de kanıtlamış oldu.

Peki binlerce yıllık iskeletlerden bu durum nasıl anlaşılıyor? Arkeologların incelemeleri sonucu bulunan iskeletlerin kol kaslarının yapışma yerlerinin belirginliği bizlere önemli ipuçları sağlıyor. Bulunan iskeletlerde gözlenen bu durum ile kadınların yoğun tarımsal faaliyetlerde bulunduğu ve bölgedeki çeşitli atölyelerde çalışarak üretime geçtiği gözlendi.

Buna ek olarak, bulunan iskeletlerin dişlerinde meydana gelen çürükler de gözden kaçmadı. Bu durum ise zamanında yaşamış olan kişilerin karbonhidrat ağırlıklı beslendiklerinin bir kanıtı olma niteliğini taşıyor.

Öte yandan bölge bölge değişen etkiler, bireylerin hemen her tahılı ürettiğini ve depoladığını da gösteriyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Türkcan ile AÜ Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Fiziki Antropoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Handan Üstündağ şu sözleri söyledi:

"Ufak ve narin bir kadına ait iskeletin 30'lu yaşların başında olduğunu belirledik. İskeletin dişlerinde çürükler dikkatimizi çekti. Çünkü dönemin beslenme şekliyle ilgili önemli bir göstergedir. İskeletin 8 dişinde büyük çürükler tespit ettik. Üç dişinin yaşam sırasında çürüğe bağlı olarak kaybedildiğini gözlemledik. 11 dişte çürük olması bize dönemin insanlarının karbonhidratla beslendiğini açıkça gösteriyor. Diş taşlarını gördük. Dişlerde orta düzeyde bir aşınma tespit ettik. Kol kaslarının yapıştığı yerler dikkati çekiciydi. Kol kaslarının yapışma yerleri çok belirgindi. Kollarını sürekli kullandığı, sürekli ve tekrarlayan ağır birtakım aktiviteler içinde olduğunun en büyük göstergesidir. Kazı başkanı Ali Umut Türkcan ile yaptığımız görüşmede Kanlıtaş Höyüğü'nün yoğun mermer bilezik üretim yeri olduğunu söyledi. Tarımsal faaliyetler, buğday işleme ve yoğun şekilde mermer bilezik üretimi sonucu böyle bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Kaslarındaki yoğun kullanım izleri sebebiyle 8 bin yıl önceki kadının çalıştığını söylemek mümkün”