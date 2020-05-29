Galatasaray’ın Yıldız Futbolcuları Kafa Topu 2’ye Geliyor

Masomo ve Galatasaray arasında yapılan anlaşmayla, sarı-kırmızılı kulübün yıldız futbolcuları Kafa Topu 2’de yer alacak. Ayrıca oyunda Galatasaray taraftarlarını bekleyen daha pek çok sürpriz de var. Gelin tüm detaylara yakından bakalım.

Ülkemizin ve dünyanın en popüler mobil spor oyunlarından Kafa Topu 2, yapılan dev anlaşmayla Galatasaraylı futbolcuları "transfer etti". Sarı kırmızılı kulübün taraftarları, artık Kafa Topu 2 içerisinde bağlı oldukları renklerle mücadele edebilecekler. Hatta sadece renkler değil, resmi logolu oyun içi detaylar da karşılarına çıkacak. Kısacası Kafa Topu 2 oynayan bir Galatarasaylı için pek çok detay değişmiş olacak.

Galatasaray taraftarlarına özel olarak planlanan oyun içi geliştirmeler sayesinde kulübün futbolcularını karakter olarak almak mümkün olacak. Ayrıca söz konusu karakterlere Galatasaray formasından izler taşıyan geliştirmeler yapılabilecek.

Galatasaray taraftarlarını Kafa Topu 2’de neler bekliyor?

Galatasaray’ın 5 yıldız futbolcusu ile mücadele etmek mümkün olacak.

Galatasaray’a özel bir kupa bulunacak, oyun içinde özel futbol topu ve özel emojiler kullanılabilecek.

Resmi Galatasaray logosu oyun içinde ve maç esnasında tribün pankartlarında yer alacak.

Galatasaraylı oyuncuların eşleşme ekranında bir aslan silüeti bulunacak.

Elbette bu geliştirme nedeniyle diğer kulüp taraftarlarının oyuna ara vermesine gerek yok. Galatasaray geliştirmesi, sadece isteyen taraftarların ulaşabileceği bir içeriğe sahip. Ancak Galatasaraylı iseniz artık oyun içerisinde renklerine bağlı olduğunuz kulübe dair çok sayıda heyecan verici detay görebilirsiniz.

Yıldız Galatasaray futbolcularıyla Kafa Topu 2’de mücadele etmek ve diğer detayları keşfetmek için oyunu aşağıdan indirebilirsiniz: