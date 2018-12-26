Webrazzi Ödülleri 2018 için oylama süreci başladı. Webtekno’nun kurucusu İbrahim Akman’ın Masomo ile Yılın Girişimcisi ödülüne aday olduğu ödüllerde, Masomo ve Kafa Topu 2 de farklı dallara adaylığa layık görüldü.

Türkiye merkezli girişimler arasında hızla yükselen Masomo, hızla dünyaya açılmaya devam ediyor. Kafa Topu 2’yi küresel mobil oyun sektöründe önemli bir oyuncu haline getiren şirket, kuruluşundan kısa bir süre sonra uluslararası boyut kazandı. Webtekno ve Teknostore gibi markaların bünyesinde barındıran İzmo Bilişim’in kurucusu İbrahim Akman’ın girişimcilerinden olduğu Masomo, hepimizi gururlandırmaya devam ediyor.

Webrazzi’nin her yıl düzenlediği Webrazzi Ödülleri’nde, 2018’in en iyileri için oylama süreci başladı. Toplamda 32 dalda, yılın en iyilerine verilecek bu değerli ödüle Masomo 4 dalda aday oldu.

Masomo’nun Webrazzi Ödülleri’indeki adaylıkları şu şekilde:

Yılın Girişimcisi: İbrahim Akman

İbrahim Akman Yılın Girişimi: Masomo

Masomo Yılın Oyun Girişimi: Masomo

Masomo Yılın Mobil Uygulaması: Kafa Topu 2

Webrazzi ödüllerinde oylamaya katılmak için buraya tıklayıp, oylama sayfasına gidebilirsiniz. Eğer bir Webrazzi üyeliğiniz yoksa Google ya da Facebook profillerinizle, birkaç saniye içerisinde giriş yapıp oy kullanabilirsiniz. Oylama süreci 4 Ocak 2019 saat 17:00’da tamamlanacak.

Kurucumuz İbrahim Akman, girişimi Masomo ve Kafa Topu 2, Webrazzi Ödülleri 2018 için oylarınızı bekliyor.

Desteğiniz ve Kafa Topu 2’ye gösterdiğiniz ilgi için hepinize teşekkür ederiz.