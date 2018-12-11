‘Kafalar Karışık’ Filmi, İlk Hafta Sonunu Birinci Tamamladı

Sosyal medya fenomenlerinin filmleri sık sık başarısız rakamlarda kalıyor. Kafalar Karışık ise ilk hafta sonunda rakiplerini geçmiş durumda.

Başrollerinde sosyal medyanın ünlü isimleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin yer alan film, kadrosunda Metin Akpınar ve Perihan Savaş gibi usta isimleri de bulunduruyor.

Hafta sonunun en çok izlenen filmi olmayı başaran Kafalar Karışık, 3 günde 270 bin 621 biletli seyirci tarafından izlendi. Kafalar Karışık’ı ‘Hedefim Sensin’ ve ‘Bizim İçin Şampiyon’ filmleri takip etti.

YouTube’da 4,5 milyondan fazla takipçisi bulunan Kafalar ekibinin başrolünde yer aldığı film, kadrosunu Metin Akpınar, Erkan Can, Cihan Ünal, Perihan Savaş ve Erhan Yazıcıoğlu ile güçlendirmişti. Film afişinde usta oyuncuların arka planda olması ise uzun süre eleştiri konusu olmuştu.

Filmde ayrıca pek çok ünlü YouTuber ve sosyal medya fenomeni de ufak sahnelerde yer alıyor. Ayrıca Funda Arar gibi ünlüleri de bu projede görmek mümkün. Filmin yönetmenliğini Yücel Yolcu yaparken, görüntü yönetmeni ise Mustang filmiyle Oscar'a aday olan Ersin Gök.