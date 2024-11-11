Özellikle prodüksiyonlu yayınları ve ünlülerle olan bağlantısı ile bilinen Kai Cenat, Twitch'te rekora koşuyor.

Twitch dünyasının en popüler isimlerinden biri, yayınlarında sık sık absürd hareketler yapan ve ünlüleri misafir etmesiyle bilinen Kai Cenat. Cenat, "Kai Mafia" adı verilen takipçilerinden esinlenerek isimlendirdiği Mafiathon 2 yayınının 10. gününde 300 bin yeni aboneye ulaştı. Cenat'ın rekoru kırması için 26 bin 253 aboneye daha ihtiyacı bulunuyor.

Twitch yayıncıları zaman zaman uzun soluklu, amacı toplayabildikleri kadar çok abone toplamak olan ve "subathon" olarak adlandırılan yayınlar yapıyor. Kai Cenat da Mafiathon 2 ile bu ay boyunca yayın yaparak rekor kırmayı amaçlıyor. Cenat ilk Mafiathon ile de rekor kırmış ancak daha sonra rekoru Ironmouse adlı yayıncıya kaptırmıştı.

300 bin aboneye ulaştı

Cenat'ın bu yayını şu ana kadar pek çok ünlüye ev sahipliği yaparken, bir defa da yayıncının evine SWAT ekibi gönderilerek yayını sabote edildi. Buna rağmen Cenat, beşinci günde 200 bin aboneye ulaştı. Bugün de Kai Cenat 300 bin abone eşiğini geçti.

Mafiathon 2'nin duyurusunda Kim Kardashian yer alırken, şimdiye kadar yayına TikTok'un ünlü isimlerinden Miles Morales NPC, oyuncu Miranda Cosgrove, şarkıcı Snoop Dogg gibi isimler katıldı. Yayında ayrıca bir de düğün gerçekleşti.

300 bin aboneye ulaşan Cenat'ın artık rekoru kırmak için yalnızca 26 bin 253 aboneye ihtiyacı var. Bir aksilik olmaması durumunda Cenat'ın bu rekoru kırmasına kesin gözüyle bakılıyor.