Kai Cenat, Twitch'te 100.000 anlık izleyici ile birlikte Snoop Dogg'un etkileyici malikânesinin her bir noktasını gezdi.

Twitch'in en ünlü yayıncılarından biri olan Kai Cenat, dün geceki yayınında Snoop Dogg’un Los Angeles'taki etkileyici malikânesini ziyaret etti.

Snoop Dogg'un bu özel malikânesi, tam donanımlı bir atari salonu, özel bir basketbol sahası, birden fazla kayıt stüdyosu ve kumarhane gibi sayısız alanı içeriyor. Kai Cenat’ın Snoop Dogg'un evinde gerçekleştirdiği tur, canlı yayında 100.000'den fazla anlık izleyiciye ulaştı. Kai Cenat bu yayını "Mafiathon 2" adı altında gerçekleştiriyor ve daha önce kaybettiği rekoru geri almanın peşinde.

Kai Cenat ile Snoop Dogg'un gerçekleştirdiği yayını buradan izleyebilirsiniz:

Kai Cenat, malikâneye varır varmaz ilk olarak Snoop Dogg'un devasa evinin resepsiyonunda karşılandı ve değerli eşyaların güvenliği için imza vermek zorunda kaldı. Ardından malikânenin farklı bölümlerini keşfetmeye başladı. Kai Cenat, Snoop Dogg'un malikânesinde en çok kayıt stüdyosundan etkilendiğini belirtirken, böyle bir yere kendisinin de ihtiyaç duyduğunu esprili bir dille ifade etti.

Ziyaretin en dikkat çekici anlarından biri Snoop Dogg’un Fortnite için hazırlanmış özel alanlarını tanıtmasıydı. Ünlü sanatçı, oyundaki karakterine özel görünümler ve aksesuarları gösterirken, Kai Cenat’a Loot Llama zinciri ve bileklik gibi özel Fortnite takıları hediye etti.

Turun sonunda ikili, malikânede bir yatı yayını da yapmayı düşündüklerini belirterek izleyicilere böyle bir şey isteyip istemeyeceklerini sordular. Gelecekte ikiliden yine aynı malikânede bir yayın görmemiz muhtemel.