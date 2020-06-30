Bir Üniversite, Hackerlara 1.14 Milyon Dolar Fidye Ödedi

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bulunan Kaliforniya Üniversitesi, okulun sunucularına sızan ve ellerindeki hasta kayıtları karşılığında fidye talep eden bilgisayar korsanlarına 1.14 milyon dolar (yaklaşık 7 milyon 811 bin lira) ödediğini açıkladı.

ABD’nin San Francisco kentinde bulunan Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 1 Haziran’da üniversitenin Tıp Fakültesi’ni hedef alan bir siber saldırı yaşandığı belirtildi. Kötü amaçlı yazılımın sınırlı sayıda sunucuya bulaştığını bildiren üniversite yönetimi, okul sistemlerini kilitleyen ve fidye talep eden dijital dolandırıcılara 1.14 milyon dolar yani yaklaşık 7 milyon 811 bin TL ödediklerini bildirdi.

Kaliforniya Üniversitesi, tam olarak neyin etkilendiğinden emin olmasa da, ihlalin hasta bakım sistemini, kampüs ağını veya okulun koronavirüs üzerindeki araştırmalarını etkilemediğini açıkladı. Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre üniversitedeki bilim insanları, sıtma ilaçlarının COVID-19 hastalığı üzerinde etkili olup olmadığı konusunda klinik deneyler yapıyor.

Üniversite yetkilileri, siber saldırının koronavirüs üzerindeki araştırmaları etkilemediğini açıkladı

Üniversite yetkililerinin konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, "Araştırmalarımız devam ediyor, ancak şu anda kötü amaçlı yazılımın sunucularımızı bir şekilde şifrelediğine ve belirli bir alanı hedeflemediğine inanıyoruz. Saldırganlar, fidye ödemesi taleplerinde kullanmak üzere eylemlerinin kanıtı olarak bazı veriler elde ettiler. Araştırmamıza devam ediyoruz, ancak şu anda hasta kayıtlarının açığa çıktığını düşünmüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

BBC News, bu olayın arkasında Netwalker adındaki fidye yazılımı çetesine mensup siber saldırganların olduğunu bildirerek, Kaliforniya Üniversitesi’nin maruz kaldığı ihlalin eğitim ve halk sağlığı kurumlarına karşı bir dizi fidye yazılımı saldırısının sonuncusu olduğunu aktardı.

2019'da küresel olarak kaydedilen fidye yazılımı saldırılarının yüzde 7′sinden fazlası kamu ve özel sağlık kuruluşlarında gerçekleşti

Öte yandan Kaliforniya Üniversitesi, bilgisayar korsanlarına 1.14 milyon dolar fidye ödemiş olsa da, çalınan verilerin tam olarak kurtarıldığının veya sızdırılmayacağının bir garantisi yok. Siber güvenlik firması Kaspersky’nin araştırmasına göre fidye yazılımı mağdurların yüzde 20’si talep edilen fidye tutarını ödemelerine karşın verilerini geri alamıyor.

Araştırmada ayrıca 2019 yılındaki saldırıların 2018 yılına kıyasla yüzde 60 arttığı; saldırganların talep ettiği fidye miktarlarının ise 5 bin ile 5 milyon dolar arasında olduğu belirtiliyor. Uluslararası Siber Güvenlik Enstitüsü’ne (IICS) göre, 2019 yılında küresel olarak kaydedilen fidye yazılımı saldırılarının yüzde 7′sinden fazlası kamu ve özel sağlık kuruluşlarında gerçekleşti.