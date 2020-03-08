Bir Doktor: 'Panik, Corona Virüsünden Daha Tehlikeli'

Kanada Toronta’da bir doktor olan Abdu Sharkawy, cuma günü Facebook’ta yayınladığı bir gönderide paniğin Corona virüsünün kendisinden daha büyük bir tehlikeye neden olduğunu açıkladı. Gönderi kısa sürede viral oldu.

Bulaşıcı hastalıklar konusunda uzman olan bir doktorun Facebook’ta yaptığı paylaşım, kısa sürede viral oldu. Gönderiyi paylaşan doktor, genel olarak Corona virüsü kaynaklı olarak ortaya çıkan paniğin, virüsün kendisinden daha tehlikeli olabileceğini belirtti.

Kanada’daki Toronto Üniversitesi’nden Doktor Abdu Sharkawy, hastalığın ve COVID-19 salgınının tehlikeli olduğu gerçeğini kabul ediyor. Uzmana göre daha tehlikeli olan şeyse insanların kendi fikirlerine göre aldıkları önlemler.

Yaklaşık 1 milyon defa paylaşıldı:

Bu haberin yayına hazırlandığı anda Doktor Sharkawy’nin paylaşımı, toplamda 991 bin defa paylaşılmıştı. Doktorun açıklamaları genel olarak hastalığın ilerleyişinden ziyade insanların hastalığa verdiği tepkiye odaklanıyor. İşte Doktor Sharkawy’nin kaleme aldığı o yazı:

“Ben bir doktor ve bulaşıcı hastalık uzmanıyım. 20 yıldan uzun bir süredir günlük olarak hasta insanları görüyorum. İçteki şehirlerin hastanelerinde ve Afrika’nın en fakir bölgelerinde çalıştım. HIV-AIDS, hepatitler, TB, SARS, kızamık, zona, boğmaca, difteri… Mesleğimde çok azına maruz kalmadım. Ve SARS dışında çok küçük bir kısmı beni hasara açık, boğulmuş ve doğrudan korkmuş hissettirdi.

COVID-19’dan korkmuyorum. Dünyaya yayılan ve farklı topraklarda kendine yer bulmayı başaran yeni bir bulaşıcı ajanın etkilerinden yana endişeliyim. Haklı şekilde yaşlıların, sağlığı zayıf olanların veya haklarından mahrum kalmış, çoğu acı çeken ve orantısız şekilde bu yeni salgının elinde olanlar için endişeleniyorum ama COVID-19’dan korkmuyorum.

Korktuğum şey, kitlelerin kıyamet sonrası bir dünyada bombardıman sığınaklarını dolduracak kadar çok ve orantısız şekilde bir şeyler toplamalarına neden olacak, gözünü bağlayacak bir panik sarmalının ortaya çıkmasına neden olacak bir korku ve mantığın yitimi dalgası. Hastanelerden ve acil bakım kliniklerinden çalınıp gerçekten ilk basamak sağlık hizmeti sağlayıcılar için gerekli olan, bunun yerine havaalanlarında, AVM’lerde ve kahve dükkanlarında takılan, başkalarında da şüphe uyandıran N95 maskelerinden korkuyorum. Hastanelerimizin 'muhtemelen hasta olmayan ancak ne olur ne olmaz diye kontrole gelen' kişilerce doldurulacağından ve kalp yetmezliği, amfizem, zatürre ve inme gibi sorunları olanların aşırı dolu ve belli sayıda doktor ve hemşirenin yardımcı olmak için orada bulunduğu acil durum bekleme odalarının bedelini ödeyeceğinden korkuyorum.

Seyahat yasaklarının çok ilerleyip düğünleri iptal ettireceğinden, mezuniyetlerin kaçırılmasına neden olacağından ve aile toplantılarının gerçekleşmesine engel olacağından korkuyorum. Ve belki de Olimpiyat Oyunları olarak adlandırılan büyük etkinliği de… Bu da gerçekleşmeyebilir. Hayal edebiliyor musunuz?

Bu salgın korkusunun ticareti sınırlayacağından, pek çok sektörde ortaklıklara, işletmelere zarar vereceğinden ve en nihayetinde küresel ekonomik duraklamaya neden olacağından korkuyorum.

Ama en çok, çocuklarımıza bir tehditle karşılaştığımızda verdiğimiz mesajdan korkuyorum. Mantık, gerçekçilik, açık fikirlilik yerine onlara panik yapmalarını, korkmalarını, şüpheci ve kendini düşünen kişiler olmalarını söylüyoruz.

COVID-19 bitmekten çok uzak. Bir şehre, bir hastaneye, bir dosta hatta bir noktada size yakın bir aile üyesine gelecek. Bunu bekleyin. Daha sonra sürpriz yaşamayı beklemeyin. Gerçek şu ki virüs geldiğinde çok bir zarar vermeyecek ancak kendi davranışlarımız ve 'başka her şeyin üstünde tutarak kendin için savaş' davranışımız felaketle sonuçlanacak.

Hepinize yalvarıyorum. Korkuyu mantıkla, paniği sabırla ve belirsizliği eğitimle durdurun. Sağlık, hijyen ve sayısız bulaşıcı hastalığın yayılımını sınırlandırma konusunda çok şey öğrenme fırsatına sahibiz. Bu meydan okumayı başkalarına karşı şefkat, sabır ve her şeyden önce spekülasyon, varsayım ve kıyamet tellalığına karşı gerçeği, gerçekleri ve bilgiyi aramak için durdurulamaz bir çabada bir araya getirelim.

Gerçekler, korku değil. Elleriniz temiz tutun. Kalbinizi açın.

Çocuklarımız bunun için bize teşekkür edecek.”

Doktor Sharkawy’nin görüşleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Ona katılıyor musunuz? Yoksa virüs konusunda daha farklı fikirleriniz mi var? Yorumlarınızı bekliyoruz.